https://ria.ru/20240606/poezd-1950869202.html

Российские заводы распределили зоны ответственности по элементам поезда ВСМ

Российские заводы распределили зоны ответственности по элементам поезда ВСМ - РИА Новости, 06.06.2024

Российские заводы распределили зоны ответственности по элементам поезда ВСМ

Холдинг "Синара" будет строить для российского высокоскоростного поезда, в том числе, кузов и двигатель, "Трансмашхолдинг" (ТМХ) – поставлять, в частности,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:11

2024-06-06T07:11

2024-06-06T07:11

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Холдинг "Синара" будет строить для российского высокоскоростного поезда, в том числе, кузов и двигатель, "Трансмашхолдинг" (ТМХ) – поставлять, в частности, тормозные диски, элементы интерьера и туалеты, говорится в комментарии для РИА Новости главы совета директоров "Синара – транспортные машины" (СТМ) Александра Мишарина. Участники проекта и причастные министерства сообщали, что строить высокоскоростные поезда в России будет группа "Синара" на заводе "Уральские локомотивы" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Детали, какие именно элементы будет производить каждая сторона, не назывались. "По компонентной базе в ответственности СТМ - кузов вагонов, тяговый двигатель и тяговый преобразователь, редуктор, тяговый трансформатор, тележка. ТМХ готовы поставлять тормозные диски, санитарные комплексы, межвагонные переходы, элементы интерьера, системы обеспечения микроклимата", - сказал Мишарин, чьи слова привели РИА Новости в пресс-службе СТМ в рамках ПМЭФ. Глава совета директоров "Синара – транспортные машины" сообщил, что уже определено более 150 различных поставщиков, которые будут участвовать в создании высокоскоростного поезда. Это производители элементов тягового электрического привода, микропроцессорных систем управления, компрессорного оборудования, тормозных резисторов, защитного и коммуникационного оборудования и еще многих других. "В итоге общие объединенные усилия позволят СТМ создать высокоскоростной пассажирский поезд, способный развивать крейсерскую скорость в 360 километров в час", - сказал Мишарин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Максимальная скорость российского высокоскоростного поезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240215/poezd-1927691492.html

https://ria.ru/20240605/vsm-1950560065.html

https://ria.ru/20240605/tesla_cybertruck-1950784861.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, александр мишарин, олег белозеров, трансмашхолдинг, уральские локомотивы