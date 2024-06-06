https://ria.ru/20240606/podpole-1950951579.html
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА
Аэродром, используемый ВСУ для запуска БПЛА, поражен в населенном пункте Пологи в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:21
2024-06-06T12:21
2024-06-06T12:34
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Аэродром, используемый ВСУ для запуска БПЛА, поражен в населенном пункте Пологи в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."На окраине поселка городского типа Пологи было попадание в стороне местного аэродрома. ВСУ не так давно начали его использовать для запусков БПЛА по нашей территории, в основном в Запорожской области, но бывает и по ДНР", - рассказал собеседник агентства.Как сообщили информаторы, начавшийся после "прилетов" пожар долго не удавалось потушить, на место прибыло много автомобилей скорой помощи.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240606/udar-1950932079.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА
Подполье: нанесен удар около аэродрома для запуска украинских БПЛА в Запорожье