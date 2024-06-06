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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 06.06.2024 (обновлено: 12:34 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/podpole-1950951579.html
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА
Аэродром, используемый ВСУ для запуска БПЛА, поражен в населенном пункте Пологи в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:21
2024-06-06T12:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
запорожская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Аэродром, используемый ВСУ для запуска БПЛА, поражен в населенном пункте Пологи в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."На окраине поселка городского типа Пологи было попадание в стороне местного аэродрома. ВСУ не так давно начали его использовать для запусков БПЛА по нашей территории, в основном в Запорожской области, но бывает и по ДНР", - рассказал собеседник агентства.Как сообщили информаторы, начавшийся после "прилетов" пожар долго не удавалось потушить, на место прибыло много автомобилей скорой помощи.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240606/udar-1950932079.html
россия
украина
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома для запусков украинских БПЛА

Подполье: нанесен удар около аэродрома для запуска украинских БПЛА в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Аэродром, используемый ВСУ для запуска БПЛА, поражен в населенном пункте Пологи в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На окраине поселка городского типа Пологи было попадание в стороне местного аэродрома. ВСУ не так давно начали его использовать для запусков БПЛА по нашей территории, в основном в Запорожской области, но бывает и по ДНР", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщили информаторы, начавшийся после "прилетов" пожар долго не удавалось потушить, на место прибыло много автомобилей скорой помощи.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по транспортному узлу ВСУ в районе Сум
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаЗапорожская областьСергей Лебедев
 
 
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