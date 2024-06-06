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Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 06.06.2024 (обновлено: 12:45 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/podpole-1950949565.html
Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе
Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе
Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:15
2024-06-06T12:45
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Гуляйполе было попадание в склад. По сообщениям, взрыв был не очень мощный - видимо, склад был не полный. Тем не менее боекомплект был уничтожен", - сказал собеседник агентства.Кроме того, сообщается об ударах по расположениям ВСУ в населенных пунктах Малиновка и Малая Токмачка при помощи РСЗО.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе

Подполье: уничтожены боекомплекты на складе ВСУ в Гуляйполе Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Гуляйполе было попадание в склад. По сообщениям, взрыв был не очень мощный - видимо, склад был не полный. Тем не менее боекомплект был уничтожен", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, сообщается об ударах по расположениям ВСУ в населенных пунктах Малиновка и Малая Токмачка при помощи РСЗО.
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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