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Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе
Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе
Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:15
2024-06-06T12:15
2024-06-06T12:45
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Гуляйполе было попадание в склад. По сообщениям, взрыв был не очень мощный - видимо, склад был не полный. Тем не менее боекомплект был уничтожен", - сказал собеседник агентства.Кроме того, сообщается об ударах по расположениям ВСУ в населенных пунктах Малиновка и Малая Токмачка при помощи РСЗО.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе
Подполье: уничтожены боекомплекты на складе ВСУ в Гуляйполе Запорожской области