https://ria.ru/20240606/podpole-1950949565.html

Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе

Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 06.06.2024

Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Гуляйполе

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:15

2024-06-06T12:15

2024-06-06T12:45

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в городе Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Гуляйполе было попадание в склад. По сообщениям, взрыв был не очень мощный - видимо, склад был не полный. Тем не менее боекомплект был уничтожен", - сказал собеседник агентства.Кроме того, сообщается об ударах по расположениям ВСУ в населенных пунктах Малиновка и Малая Токмачка при помощи РСЗО.

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины