Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 06.06.2024 (обновлено: 11:27 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/podpole-1950921771.html
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар нанесен по зданию бывшей гимназии в селе Рыжевка в Сумской области, где размещают диверсантов ВСУ, пытающихся прорываться на российскую территорию, сообщил РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:09
2024-06-06T11:27
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
украина
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшей гимназии в селе Рыжевка в Сумской области, где размещают диверсантов ВСУ, пытающихся прорываться на российскую территорию, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Артиллерийский удар пришелся по уже не раз битой гимназии в селе Рыжевка. Это село буквально на границе с поселком городского типа Теткино (в Курской области), по которому ВСУ бьют регулярно и также регулярно пытаются завести на территорию России диверсионно-разведывательные группы", - сообщил собеседник агентства.Как сообщают информаторы Лебедева, в гимназии находился пункт временной дислокации украинских диверсантов, недавно там прошла ротация личного состава.
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшей гимназии в селе Рыжевка в Сумской области, где размещают диверсантов ВСУ, пытающихся прорываться на российскую территорию, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Артиллерийский удар пришелся по уже не раз битой гимназии в селе Рыжевка. Это село буквально на границе с поселком городского типа Теткино (в Курской области), по которому ВСУ бьют регулярно и также регулярно пытаются завести на территорию России диверсионно-разведывательные группы", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщают информаторы Лебедева, в гимназии находился пункт временной дислокации украинских диверсантов, недавно там прошла ротация личного состава.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Обстрелы территории России происходят при участии Запада, заявил Шойгу
10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала