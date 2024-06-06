https://ria.ru/20240606/podpole-1950921771.html

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2024

Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Удар нанесен по зданию бывшей гимназии в селе Рыжевка в Сумской области, где размещают диверсантов ВСУ, пытающихся прорываться на российскую территорию, сообщил РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:09

2024-06-06T11:09

2024-06-06T11:27

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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россия

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшей гимназии в селе Рыжевка в Сумской области, где размещают диверсантов ВСУ, пытающихся прорываться на российскую территорию, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Артиллерийский удар пришелся по уже не раз битой гимназии в селе Рыжевка. Это село буквально на границе с поселком городского типа Теткино (в Курской области), по которому ВСУ бьют регулярно и также регулярно пытаются завести на территорию России диверсионно-разведывательные группы", - сообщил собеседник агентства.Как сообщают информаторы Лебедева, в гимназии находился пункт временной дислокации украинских диверсантов, недавно там прошла ротация личного состава.

https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы украины, украина, россия, безопасность