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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Удар нанесен по зданию бывшей гимназии в селе Рыжевка в Сумской области, где размещают диверсантов ВСУ, пытающихся прорываться на российскую территорию, сообщил РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:09
2024-06-06T11:09
2024-06-06T11:27
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Удар нанесен по зданию бывшей гимназии в селе Рыжевка в Сумской области, где размещают диверсантов ВСУ, пытающихся прорываться на российскую территорию, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Артиллерийский удар пришелся по уже не раз битой гимназии в селе Рыжевка. Это село буквально на границе с поселком городского типа Теткино (в Курской области), по которому ВСУ бьют регулярно и также регулярно пытаются завести на территорию России диверсионно-разведывательные группы", - сообщил собеседник агентства.Как сообщают информаторы Лебедева, в гимназии находился пункт временной дислокации украинских диверсантов, недавно там прошла ротация личного состава.
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области