https://ria.ru/20240606/podpole-1950873510.html

В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками

В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками - РИА Новости, 06.06.2024

В подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками

Иностранные наемники все чаще провоцируют конфликты с мирными жителями в Херсоне, сообщил РИА Новости представитель подполья. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:48

2024-06-06T07:48

2024-06-06T09:22

в мире

херсон

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн — РИА Новости. Иностранные наемники все чаще провоцируют конфликты с мирными жителями в Херсоне, сообщил РИА Новости представитель подполья."В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением", — сказал собеседник агентства.По его словам, мирные жители охотно делятся информацией о местах расположения наемников.Как отмечали в подполье ранее, две группы иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, в конце мая устроили конфликт со стрельбой в Херсоне, по меньшей мере четверо из них были ранены.Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В ведомстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.

https://ria.ru/20240605/kherson-1950771811.html

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в мире, херсон