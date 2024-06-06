https://ria.ru/20240606/pochta-1950937894.html

"Почта России" внедрит VK Tax Compliance

"Почта России" внедрит VK Tax Compliance - РИА Новости, 06.06.2024

"Почта России" внедрит VK Tax Compliance

"Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:47

2024-06-06T11:47

2024-06-06T11:47

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

владимир кириенко

михаил волков

почта россии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее соглашение главы компаний подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. "Почта России" оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления "Почты". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на полях XXVII Петербургского международного экономического форума", - рассказали в пресс-службе VK. Эта платформа упростит контроль налоговой отчетности компании, так как она интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты России". ФНС России автоматически получает актуальную информацию, которую компания передает на онлайн-витрину. Решение позволит хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников. Также компании в рамках сотрудничества прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов "Почты России". Они направлены на то, чтобы повысить рентабельность инвестиций в IT-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны. "Почта" - одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдаленных населенных пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надежность решений - основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза "Почты России" помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах", - прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231228/pochta_rossii-1918599478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, владимир кириенко, михаил волков, почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии)