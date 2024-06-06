Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" внедрит VK Tax Compliance - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:47 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pochta-1950937894.html
"Почта России" внедрит VK Tax Compliance
"Почта России" внедрит VK Tax Compliance - РИА Новости, 06.06.2024
"Почта России" внедрит VK Tax Compliance
"Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:47
2024-06-06T11:47
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
владимир кириенко
михаил волков
почта россии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931121_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c123dc0a5e22401e79cf6a9caa52ea37.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее соглашение главы компаний подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. "Почта России" оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления "Почты". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на полях XXVII Петербургского международного экономического форума", - рассказали в пресс-службе VK. Эта платформа упростит контроль налоговой отчетности компании, так как она интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты России". ФНС России автоматически получает актуальную информацию, которую компания передает на онлайн-витрину. Решение позволит хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников. Также компании в рамках сотрудничества прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов "Почты России". Они направлены на то, чтобы повысить рентабельность инвестиций в IT-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны. "Почта" - одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдаленных населенных пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надежность решений - основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза "Почты России" помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах", - прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231228/pochta_rossii-1918599478.html
https://ria.ru/20231218/pochta-1916416185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772931121_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_96cce24d3f5e77f89405d13f833d2fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, владимир кириенко, михаил волков, почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Кириенко, Михаил Волков, Почта России, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
"Почта России" внедрит VK Tax Compliance

"Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Почта России" внедрит технологию VK Tax Compliance для налогового мониторинга, она позволит сделать корпоративное управление более открытым, соответствующее соглашение главы компаний подписали на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Почта России" оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления "Почты". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на полях XXVII Петербургского международного экономического форума", - рассказали в пресс-службе VK.
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Почта России" запустила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат
28 декабря 2023, 03:32
Эта платформа упростит контроль налоговой отчетности компании, так как она интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами "Почты России". ФНС России автоматически получает актуальную информацию, которую компания передает на онлайн-витрину. Решение позволит хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников.
Также компании в рамках сотрудничества прорабатывают решения для оптимизации IT-инфраструктуры и HR-процессов "Почты России". Они направлены на то, чтобы повысить рентабельность инвестиций в IT-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны.
"Почта" - одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдаленных населенных пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надежность решений - основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза "Почты России" помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах", - прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Девушка опускает письмо в почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
"Почта России" ответила на вопрос о войне с маркетплейсами
18 декабря 2023, 10:36
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир КириенкоМихаил ВолковПочта РоссииФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала