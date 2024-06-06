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Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:48 06.06.2024 (обновлено: 18:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951102029.html
Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС
Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС
Иран и Россия находятся только в начале пути по созданию единой валюты БРИКС, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:48
2024-06-06T18:04
пмэф-2024
иран
россия
москва
казем джалали
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Иран и Россия находятся только в начале пути по созданию единой валюты БРИКС, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "На самом высоком уровне наши лидеры говорили друг с другом о том, как мы можем прийти к созданию единой валюты, и я думаю, что лидеры других стран-членов БРИКС тоже согласны с этим проектом, но это не означает, что мы реализуем его в краткосрочной перспективе. Мы находимся лишь в начале пути. Идея есть, переговоры ведутся, и мы должны двигаться к единой валюте и добиться ее создания", - сказал иранский посол. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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иран, россия, москва, казем джалали, брикс
ПМЭФ-2024, Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, БРИКС
Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС

Посол Джалали: Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ-2024. 6 июня 2024
Посол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ-2024. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Посол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ-2024. 6 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Иран и Россия находятся только в начале пути по созданию единой валюты БРИКС, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
"На самом высоком уровне наши лидеры говорили друг с другом о том, как мы можем прийти к созданию единой валюты, и я думаю, что лидеры других стран-членов БРИКС тоже согласны с этим проектом, но это не означает, что мы реализуем его в краткосрочной перспективе. Мы находимся лишь в начале пути. Идея есть, переговоры ведутся, и мы должны двигаться к единой валюте и добиться ее создания", - сказал иранский посол.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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