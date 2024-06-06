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Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС

Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Иран и Россия находятся в начале пути по созданию единой валюты БРИКС

Иран и Россия находятся только в начале пути по созданию единой валюты БРИКС, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:48

2024-06-06T17:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Иран и Россия находятся только в начале пути по созданию единой валюты БРИКС, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "На самом высоком уровне наши лидеры говорили друг с другом о том, как мы можем прийти к созданию единой валюты, и я думаю, что лидеры других стран-членов БРИКС тоже согласны с этим проектом, но это не означает, что мы реализуем его в краткосрочной перспективе. Мы находимся лишь в начале пути. Идея есть, переговоры ведутся, и мы должны двигаться к единой валюте и добиться ее создания", - сказал иранский посол. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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