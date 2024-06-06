https://ria.ru/20240606/pmef-1951096349.html
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2024
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова
Запад становится основным поставщиком оружия для террористов, через Киев оно попадает в Африку, Ближний Восток и ячейкам в самой Западной Европе, заявила... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:37
2024-06-06T17:37
2024-06-06T18:02
пмэф-2024
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад становится основным поставщиком оружия для террористов, через Киев оно попадает в Африку, Ближний Восток и ячейкам в самой Западной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на ПМЭФ."Натовские страны, мировое меньшинство поставляют оружие, теперь вдумайтесь, поставляют оружие террористическому режиму. И делают это, что самое ужасное, абсолютно бесконтрольно", - заявила Захарова, выступая на сессии "Философия и геополитика многополярного мира" на ПМЭФ.Она напомнила прогноз некоего министра иностранных дел одной стран Персидского залива, сделанный несколько лет назад, что вскоре именно западная часть Европы станет основным поставщиком международного терроризма."Я подписываюсь под этими словами. И террористы будут использовать то оружие, которое США поставляли киевскому режиму. Это оружие уже находится в западной части Европы, уже находится на севере Африки, на Ближнем Востоке", - заявила Захарова.Она отметила, что раньше Европа страдала от международного терроризма точечно."(Западная Европа) никогда не была производителем международного терроризма, а теперь она будет. И она еще это не осознает. Они умеют только аватары менять на своих аккаунтах в соцсетях, когда то тут, то там у них происходят теракты… Они не знают, что такое становиться странами, в которых действуют мощные террористические ячейки. Они уже у них, и они будут подрывать Западную Европу все больше и больше", - предупредила Захарова.При этом у Западной Европы нет иммунитета, как этому противостоять, отметила она."Право не работает – нет законности. Морали нет. Религия, которая хоть как-нибудь это сдерживала – она попрана, она унижена. Люди деморализованы, люди не могут отличить добро от зла", - считает Захарова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240322/zakharova-1935030973.html
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951020357.html
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западная европа, африка, европа, мария захарова
ПМЭФ-2024, Западная Европа, Африка, Европа, Мария Захарова
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова
Захарова: Запад поставляет через Киев оружия террористам на Ближний Восток
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад становится основным поставщиком оружия для террористов, через Киев оно попадает в Африку, Ближний Восток и ячейкам в самой Западной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на ПМЭФ.
"Натовские страны, мировое меньшинство поставляют оружие, теперь вдумайтесь, поставляют оружие террористическому режиму. И делают это, что самое ужасное, абсолютно бесконтрольно", - заявила Захарова, выступая на сессии "Философия и геополитика многополярного мира" на ПМЭФ.
Она напомнила прогноз некоего министра иностранных дел одной стран Персидского залива
, сделанный несколько лет назад, что вскоре именно западная часть Европы
станет основным поставщиком международного терроризма.
"Я подписываюсь под этими словами. И террористы будут использовать то оружие, которое США
поставляли киевскому режиму. Это оружие уже находится в западной части Европы, уже находится на севере Африки, на Ближнем Востоке", - заявила Захарова.
Она отметила, что раньше Европа страдала от международного терроризма точечно.
"(Западная Европа) никогда не была производителем международного терроризма, а теперь она будет. И она еще это не осознает. Они умеют только аватары менять на своих аккаунтах в соцсетях, когда то тут, то там у них происходят теракты… Они не знают, что такое становиться странами, в которых действуют мощные террористические ячейки. Они уже у них, и они будут подрывать Западную Европу все больше и больше", - предупредила Захарова.
При этом у Западной Европы нет иммунитета, как этому противостоять, отметила она.
"Право не работает – нет законности. Морали нет. Религия, которая хоть как-нибудь это сдерживала – она попрана, она унижена. Люди деморализованы, люди не могут отличить добро от зла", - считает Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.