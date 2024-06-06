Рейтинг@Mail.ru
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:37 06.06.2024 (обновлено: 18:02 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951096349.html
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2024
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова
Запад становится основным поставщиком оружия для террористов, через Киев оно попадает в Африку, Ближний Восток и ячейкам в самой Западной Европе, заявила... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:37
2024-06-06T18:02
пмэф-2024
западная европа
африка
европа
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_0:250:3023:1950_1920x0_80_0_0_df913b2444ba0ba8f07a4df8c22fa6a2.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад становится основным поставщиком оружия для террористов, через Киев оно попадает в Африку, Ближний Восток и ячейкам в самой Западной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на ПМЭФ."Натовские страны, мировое меньшинство поставляют оружие, теперь вдумайтесь, поставляют оружие террористическому режиму. И делают это, что самое ужасное, абсолютно бесконтрольно", - заявила Захарова, выступая на сессии "Философия и геополитика многополярного мира" на ПМЭФ.Она напомнила прогноз некоего министра иностранных дел одной стран Персидского залива, сделанный несколько лет назад, что вскоре именно западная часть Европы станет основным поставщиком международного терроризма."Я подписываюсь под этими словами. И террористы будут использовать то оружие, которое США поставляли киевскому режиму. Это оружие уже находится в западной части Европы, уже находится на севере Африки, на Ближнем Востоке", - заявила Захарова.Она отметила, что раньше Европа страдала от международного терроризма точечно."(Западная Европа) никогда не была производителем международного терроризма, а теперь она будет. И она еще это не осознает. Они умеют только аватары менять на своих аккаунтах в соцсетях, когда то тут, то там у них происходят теракты… Они не знают, что такое становиться странами, в которых действуют мощные террористические ячейки. Они уже у них, и они будут подрывать Западную Европу все больше и больше", - предупредила Захарова.При этом у Западной Европы нет иммунитета, как этому противостоять, отметила она."Право не работает – нет законности. Морали нет. Религия, которая хоть как-нибудь это сдерживала – она попрана, она унижена. Люди деморализованы, люди не могут отличить добро от зла", - считает Захарова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240322/zakharova-1935030973.html
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951020357.html
https://ria.ru/20240606/pmef-1951098092.html
https://ria.ru/20240605/putin-1950829777.html
западная европа
африка
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
западная европа, африка, европа, мария захарова
ПМЭФ-2024, Западная Европа, Африка, Европа, Мария Захарова
Запад стал основным поставщиком оружия террористам, заявила Захарова

Захарова: Запад поставляет через Киев оружия террористам на Ближний Восток

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад становится основным поставщиком оружия для террористов, через Киев оно попадает в Африку, Ближний Восток и ячейкам в самой Западной Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на ПМЭФ.
"Натовские страны, мировое меньшинство поставляют оружие, теперь вдумайтесь, поставляют оружие террористическому режиму. И делают это, что самое ужасное, абсолютно бесконтрольно", - заявила Захарова, выступая на сессии "Философия и геополитика многополярного мира" на ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Захарова рассказала, почему ЕС хочет нарастить закупки оружия
22 марта, 19:43
Она напомнила прогноз некоего министра иностранных дел одной стран Персидского залива, сделанный несколько лет назад, что вскоре именно западная часть Европы станет основным поставщиком международного терроризма.
"Я подписываюсь под этими словами. И террористы будут использовать то оружие, которое США поставляли киевскому режиму. Это оружие уже находится в западной части Европы, уже находится на севере Африки, на Ближнем Востоке", - заявила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Захарова: Москва будет добиваться от Киева реальных шагов по антитеррору
Вчера, 15:00
Она отметила, что раньше Европа страдала от международного терроризма точечно.
"(Западная Европа) никогда не была производителем международного терроризма, а теперь она будет. И она еще это не осознает. Они умеют только аватары менять на своих аккаунтах в соцсетях, когда то тут, то там у них происходят теракты… Они не знают, что такое становиться странами, в которых действуют мощные террористические ячейки. Они уже у них, и они будут подрывать Западную Европу все больше и больше", - предупредила Захарова.
Посол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Посол Ирана заявил, что Запад не занимается борьбой с терроризмом
Вчера, 17:40
При этом у Западной Европы нет иммунитета, как этому противостоять, отметила она.
"Право не работает – нет законности. Морали нет. Религия, которая хоть как-нибудь это сдерживала – она попрана, она унижена. Люди деморализованы, люди не могут отличить добро от зла", - считает Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия выступает против терроризма во всех его проявлениях, заявил Путин
5 июня, 22:47
 
ПМЭФ-2024Западная ЕвропаАфрикаЕвропаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала