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Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:53 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pmef-1951081696.html
Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей
Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей - РИА Новости, 06.06.2024
Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает Петербургский международный экономический форум прекрасной традицией, нацеленной на объединение людей. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:53
2024-06-06T16:53
пмэф-2024
россия
мария захарова
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает Петербургский международный экономический форум прекрасной традицией, нацеленной на объединение людей. В интервью РИА Новости, говоря о самом форуме, она отметила, что о его результативности можно будет говорить по его окончании, "когда ...будут цифры, будут факты, будут объемы того, что называется заключением сделок". Вместе с тем, она подчеркнула, что идея форума - "принцип объединения в эпоху разъединения, агрессивной риторики и абсолютного расчеловечивания, до которого опустился Запад, когда по их желанию, как они полагают страны, народы, культуры, экономики, ...да и будущее человечество может отменяться или переписываться". "Вот на этом фоне происходят такие события, как Питерский форум, который показывает, что люди могут объединяться даже вот в странных, порой даже в нечеловеческих международных условиях",- сказала она. "Несмотря на угрозы, несмотря на шантаж, несмотря на санкции, санкционные списки и все остальное, все равно мы можем находить общий язык, мы можем создавать - а Россия, мне кажется, это делает, - прекрасные условия для объединительной повестки",- считает Захарова. Она уверена, что "Питерский форум – это прекрасная традиция, которая нацелена на объединение людей". Официальный представитель российского МИД рассказала, что буквально два часа назад российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вернулась из очередного африканского турне. "Проходили переговоры в четырех странах – это Гвинея, Республика Конго, Буркина-Фасо и Чад",- напомнила она. Захарова указала на то, что "главы внешнеполитических ведомств и главы государств рассказывали о том, какие делегации своих стран они направили на Питерский форум". По ее словам, "в основном, конечно, всех интересует инфраструктура, энергетика, и в этом они ищут такие возможности, потенциал в сотрудничестве с нашей страной".
https://ria.ru/20240606/pmef-1951066289.html
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россия, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2024, Россия, Мария Захарова, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей

Захарова: ПМЭФ показывает, что люди могут объединяться даже в нынешних условиях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает Петербургский международный экономический форум прекрасной традицией, нацеленной на объединение людей.
В интервью РИА Новости, говоря о самом форуме, она отметила, что о его результативности можно будет говорить по его окончании, "когда ...будут цифры, будут факты, будут объемы того, что называется заключением сделок".
Вместе с тем, она подчеркнула, что идея форума - "принцип объединения в эпоху разъединения, агрессивной риторики и абсолютного расчеловечивания, до которого опустился Запад, когда по их желанию, как они полагают страны, народы, культуры, экономики, ...да и будущее человечество может отменяться или переписываться".
"Вот на этом фоне происходят такие события, как Питерский форум, который показывает, что люди могут объединяться даже вот в странных, порой даже в нечеловеческих международных условиях",- сказала она.
"Несмотря на угрозы, несмотря на шантаж, несмотря на санкции, санкционные списки и все остальное, все равно мы можем находить общий язык, мы можем создавать - а Россия, мне кажется, это делает, - прекрасные условия для объединительной повестки",- считает Захарова. Она уверена, что "Питерский форум – это прекрасная традиция, которая нацелена на объединение людей".
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Захарова указала на то, что "главы внешнеполитических ведомств и главы государств рассказывали о том, какие делегации своих стран они направили на Питерский форум".
По ее словам, "в основном, конечно, всех интересует инфраструктура, энергетика, и в этом они ищут такие возможности, потенциал в сотрудничестве с нашей страной".
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