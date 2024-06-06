https://ria.ru/20240606/pmef-1951081696.html

Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей

Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей - РИА Новости, 06.06.2024

Захарова назвала ПМЭФ традицией, объединяющей людей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает Петербургский международный экономический форум прекрасной традицией, нацеленной на объединение людей. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:53

2024-06-06T16:53

2024-06-06T16:53

пмэф-2024

россия

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает Петербургский международный экономический форум прекрасной традицией, нацеленной на объединение людей. В интервью РИА Новости, говоря о самом форуме, она отметила, что о его результативности можно будет говорить по его окончании, "когда ...будут цифры, будут факты, будут объемы того, что называется заключением сделок". Вместе с тем, она подчеркнула, что идея форума - "принцип объединения в эпоху разъединения, агрессивной риторики и абсолютного расчеловечивания, до которого опустился Запад, когда по их желанию, как они полагают страны, народы, культуры, экономики, ...да и будущее человечество может отменяться или переписываться". "Вот на этом фоне происходят такие события, как Питерский форум, который показывает, что люди могут объединяться даже вот в странных, порой даже в нечеловеческих международных условиях",- сказала она. "Несмотря на угрозы, несмотря на шантаж, несмотря на санкции, санкционные списки и все остальное, все равно мы можем находить общий язык, мы можем создавать - а Россия, мне кажется, это делает, - прекрасные условия для объединительной повестки",- считает Захарова. Она уверена, что "Питерский форум – это прекрасная традиция, которая нацелена на объединение людей". Официальный представитель российского МИД рассказала, что буквально два часа назад российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вернулась из очередного африканского турне. "Проходили переговоры в четырех странах – это Гвинея, Республика Конго, Буркина-Фасо и Чад",- напомнила она. Захарова указала на то, что "главы внешнеполитических ведомств и главы государств рассказывали о том, какие делегации своих стран они направили на Питерский форум". По ее словам, "в основном, конечно, всех интересует инфраструктура, энергетика, и в этом они ищут такие возможности, потенциал в сотрудничестве с нашей страной".

https://ria.ru/20240606/pmef-1951066289.html

https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950880261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)