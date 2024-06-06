https://ria.ru/20240606/pmef-1951064512.html
Новый федеральный округ может называться Новороссия, сообщил Балицкий
Новый федеральный округ может называться Новороссия, сообщил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024
Новый федеральный округ может называться Новороссия, сообщил Балицкий
Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, может получить название "Новороссия", сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:24
2024-06-06T16:24
2024-06-06T16:24
запорожская область
евгений балицкий
новороссия
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, может получить название "Новороссия", сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Наверное, Новороссия", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, как мог бы называться новый федеральный округ.
https://ria.ru/20240606/doroga-1951032920.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, новороссия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Новороссия, ПМЭФ-2024
Новый федеральный округ может называться Новороссия, сообщил Балицкий
Балицкий: новый федеральный округ может получить название "Новороссия"