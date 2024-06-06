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В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:58 06.06.2024 (обновлено: 16:05 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951049099.html
В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом
В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом - РИА Новости, 06.06.2024
В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом
Переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли ЕАЭС с Египтом идет, экономические и торговые параметры прорабатываются, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:58
2024-06-06T16:05
пмэф-2024
евразийский экономический союз
александр панкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли ЕАЭС с Египтом идет, экономические и торговые параметры прорабатываются, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Процесс идет… Идет отработка целого ряда экономических и торговых параметров. Это занимает время", - сказал Панкин на полях ПМЭФ-2024, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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евразийский экономический союз, александр панкин, египет, россия
ПМЭФ-2024, Евразийский экономический союз, Александр Панкин, Египет, Россия
В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом

Замглавы МИД Панкин: переговорный процесс по соглашению ЕАЭС с Египтом идет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли ЕАЭС с Египтом идет, экономические и торговые параметры прорабатываются, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Процесс идет… Идет отработка целого ряда экономических и торговых параметров. Это занимает время", - сказал Панкин на полях ПМЭФ-2024, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Собранный картофель - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Египет сократил поставки картофеля в Россию
4 июня, 05:21
 
ПМЭФ-2024Евразийский экономический союзАлександр ПанкинЕгипетРоссия
 
 
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