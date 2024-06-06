https://ria.ru/20240606/pmef-1951049099.html

В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом

В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом - РИА Новости, 06.06.2024

В МИД рассказали о переговорах по соглашению ЕАЭС с Египтом

Переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли ЕАЭС с Египтом идет, экономические и торговые параметры прорабатываются, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:58

2024-06-06T15:58

2024-06-06T16:05

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евразийский экономический союз

александр панкин

египет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли ЕАЭС с Египтом идет, экономические и торговые параметры прорабатываются, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Процесс идет… Идет отработка целого ряда экономических и торговых параметров. Это занимает время", - сказал Панкин на полях ПМЭФ-2024, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/kartofel-1950308360.html

египет

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евразийский экономический союз, александр панкин, египет, россия