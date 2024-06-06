https://ria.ru/20240606/pmef-1951005637.html
Культура БРИКС должна основываться на многообразии стран, заявил Дугин
Культура БРИКС должна основываться на многообразии стран, заявил Дугин - РИА Новости, 06.06.2024
Культура БРИКС должна основываться на многообразии стран, заявил Дугин
Культурный проект БРИКС должен основываться на умении сохранять многообразие стран-участниц, нельзя уничтожать идентичность цивилизаций, заявил на ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:25
2024-06-06T14:25
2024-06-06T14:37
россия
бразилия
индия
александр дугин
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Культурный проект БРИКС должен основываться на умении сохранять многообразие стран-участниц, нельзя уничтожать идентичность цивилизаций, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Если говорить о каком-то совместном (культурном - ред.) проекте, в котором участвуют представители разных цивилизаций, важно, чтобы они были маркированными своими цивилизациями… Мы должны внести в наш диалог строго маркированную идентичность, различную идентичность, не смешивающуюся, но постоянно готовую к взаимообмену", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС. Он отметил, что россияне - очень мирный народ, а мир нужно понимать с сохранением культурного многообразия. "Посмотрите на историю России, сколько здесь народов сохранились тысячелетиями… Это умение сохранить многообразие - это наше искусство. Точно так же и в исламской цивилизации, и в китайской, и в индийской… Умение включить в себя разное, не стереть, не уничтожить - это искусство цивилизаций. Культурный проект БРИКС должен двигаться в этом направлении. Без этой философии мы что-то утратим", - добавил Дугин. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html
https://ria.ru/20240606/dugin-1951004520.html
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, бразилия, индия, александр дугин, брикс
Россия, Бразилия, Индия, Александр Дугин, БРИКС
Культура БРИКС должна основываться на многообразии стран, заявил Дугин
Дугин: культура БРИКС должна основываться на умении сохранять многообразие стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Культурный проект БРИКС должен основываться на умении сохранять многообразие стран-участниц, нельзя уничтожать идентичность цивилизаций, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин.
Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
"Если говорить о каком-то совместном (культурном - ред.) проекте, в котором участвуют представители разных цивилизаций, важно, чтобы они были маркированными своими цивилизациями… Мы должны внести в наш диалог строго маркированную идентичность, различную идентичность, не смешивающуюся, но постоянно готовую к взаимообмену", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС.
Он отметил, что россияне - очень мирный народ, а мир нужно понимать с сохранением культурного многообразия.
"Посмотрите на историю России
, сколько здесь народов сохранились тысячелетиями… Это умение сохранить многообразие - это наше искусство. Точно так же и в исламской цивилизации, и в китайской, и в индийской… Умение включить в себя разное, не стереть, не уничтожить - это искусство цивилизаций. Культурный проект БРИКС должен двигаться в этом направлении. Без этой философии мы что-то утратим", - добавил Дугин.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде
порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.