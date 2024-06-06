https://ria.ru/20240606/pmef-1950991976.html

Венгрия не отказалась от сотрудничества с Россией по газу, заявил Сийярто

Венгрия не отказалась от сотрудничества с Россией по газу, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024

Венгрия не отказалась от сотрудничества с Россией по газу, заявил Сийярто

Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:50

2024-06-06T13:50

2024-06-06T13:50

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экономика

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петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Когда мы говорим о диверсификации, мы не говорим о замене одного источника (газа - ред.) на другой. Только о том, чтобы было больше источников. Мы не отказываемся от надежных партнерств", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950904330.html

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экономика, венгрия, азербайджан, россия, петер сийярто