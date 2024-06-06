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Венгрия не отказалась от сотрудничества с Россией по газу, заявил Сийярто
Венгрия не отказалась от сотрудничества с Россией по газу, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия не отказалась от сотрудничества с Россией по газу, заявил Сийярто
Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:50
2024-06-06T13:50
2024-06-06T13:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Когда мы говорим о диверсификации, мы не говорим о замене одного источника (газа - ред.) на другой. Только о том, чтобы было больше источников. Мы не отказываемся от надежных партнерств", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, венгрия, азербайджан, россия, петер сийярто
ПМЭФ-2024, Экономика, Венгрия, Азербайджан, Россия, Петер Сийярто
Венгрия не отказалась от сотрудничества с Россией по газу, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не отказывается от сотрудничества с Россией по газу