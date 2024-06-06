https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заверил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, что знает, где посмотреть... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:14
2024-06-06T12:14
2024-06-06T12:15
пмэф-2024
экономика
даниил егоров
госдума рф
андрей макаров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заверил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, что знает, где посмотреть необходимую информацию о присутствующих на Петербургском международном экономическом форуме. "Первый вопрос - всё ли про всех, сидящих здесь, вы знаете?" - спросил у Егорова глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе сессии ПМЭФ. "Я знаю, где посмотреть", - пошутил Егоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, даниил егоров, госдума рф, андрей макаров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Даниил Егоров, Госдума РФ, Андрей Макаров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ
Глава ФНС пошутил, что знает, где узнать нужную информацию об участниках ПМЭФ