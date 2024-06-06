https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html

Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ

Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заверил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, что знает, где посмотреть... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:14

2024-06-06T12:14

2024-06-06T12:15

пмэф-2024

экономика

даниил егоров

госдума рф

андрей макаров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заверил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, что знает, где посмотреть необходимую информацию о присутствующих на Петербургском международном экономическом форуме. "Первый вопрос - всё ли про всех, сидящих здесь, вы знаете?" - спросил у Егорова глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе сессии ПМЭФ. "Я знаю, где посмотреть", - пошутил Егоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, даниил егоров, госдума рф, андрей макаров, федеральная налоговая служба (фнс россии)