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Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:14 06.06.2024 (обновлено: 12:15 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заверил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, что знает, где посмотреть... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:14
2024-06-06T12:15
пмэф-2024
экономика
даниил егоров
госдума рф
андрей макаров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заверил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, что знает, где посмотреть необходимую информацию о присутствующих на Петербургском международном экономическом форуме. "Первый вопрос - всё ли про всех, сидящих здесь, вы знаете?" - спросил у Егорова глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе сессии ПМЭФ. "Я знаю, где посмотреть", - пошутил Егоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html
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экономика, даниил егоров, госдума рф, андрей макаров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Даниил Егоров, Госдума РФ, Андрей Макаров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ

Глава ФНС пошутил, что знает, где узнать нужную информацию об участниках ПМЭФ

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заверил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, что знает, где посмотреть необходимую информацию о присутствующих на Петербургском международном экономическом форуме.
"Первый вопрос - всё ли про всех, сидящих здесь, вы знаете?" - спросил у Егорова глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе сессии ПМЭФ. "Я знаю, где посмотреть", - пошутил Егоров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Штангенциркуль с монетами России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В ФНС рассказали о планируемом росте поступлений налогов
19 марта, 10:30
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаДаниил ЕгоровГосдума РФАндрей МакаровФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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