Рейтинг@Mail.ru
Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
11:44 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pmef-1950935595.html
Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос
Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос - РИА Новости, 06.06.2024
Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос
Китай и Белоруссия остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний, следует из результатов исследования по взаимодействию российского бизнеса... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:44
2024-06-06T11:44
пмэф-2024
экономика
технологии
китай
белоруссия
индия
брикс
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950734450_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_92006be05d771c64ca73efc5ba2bbd9b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Китай и Белоруссия остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний, следует из результатов исследования по взаимодействию российского бизнеса со странами БРИКС, которые были презентованы на ПМЭФ. Согласно представленным данным, многие компании сообщили, что планируют выход на рынок одной из стран БРИКС в ближайшие три года (74%). Китай и Белоруссия (страна БРИКС-плюс) остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний. В этих странах находятся партнеры 72% и 61% российских компаний, участвовавших в исследовании, соответственно. Также респонденты назвали Индию (44%), ОАЭ (44%), ЮАР (28%), Иран (28%), Египет (28%). При этом представители малого и среднего бизнеса видят Китай своим основным партнером (82%). Крупные компании также обращают внимание на бизнес из Индии (71%) и ОАЭ (71%). Кроме того, крупный бизнес рассчитывает на появление возможности осуществления международных расчетов через инструменты БРИКС. Практически все такие компании (80%) сообщили, что ожидают решений в этом направлении. Основным направлением для развития бизнеса респонденты считают Китай (77%). Все крупные компании проявляют интерес к проектам с этим государством (100%). Российский бизнес рассчитывает на востребованность своих технологий в странах БРИКС. Кроме того, отечественные предприниматели следят за новыми возможностями применения технологий этих стран для развития своего бизнеса (42%). Также исследование показало, что используя партнеров в странах БРИКС, российский бизнес в первую очередь ищет доступ к новым внешним рынкам (35%) и единым валютам расчетов (29%). Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как российские компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные организации со штатом более 3000 сотрудников. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/oseevskiy-1950896276.html
https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950905032.html
https://ria.ru/20240606/siluanov-1950885162.html
https://rsport.ria.ru/20240606/chernyshenko-1950932626.html
китай
белоруссия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950734450_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_2420919b08c57738e5167f5233d68dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, китай, белоруссия, индия, брикс, деловая россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Китай, Белоруссия, Индия, БРИКС, Деловая Россия
Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос

Опрос ПМЭФ: Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами российских компаний

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Работа ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Китай и Белоруссия остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний, следует из результатов исследования по взаимодействию российского бизнеса со странами БРИКС, которые были презентованы на ПМЭФ.
Согласно представленным данным, многие компании сообщили, что планируют выход на рынок одной из стран БРИКС в ближайшие три года (74%). Китай и Белоруссия (страна БРИКС-плюс) остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний. В этих странах находятся партнеры 72% и 61% российских компаний, участвовавших в исследовании, соответственно. Также респонденты назвали Индию (44%), ОАЭ (44%), ЮАР (28%), Иран (28%), Египет (28%).
Стенд компании Ростелеком на ПМЭФ-2023
"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро
09:54
При этом представители малого и среднего бизнеса видят Китай своим основным партнером (82%). Крупные компании также обращают внимание на бизнес из Индии (71%) и ОАЭ (71%).
Кроме того, крупный бизнес рассчитывает на появление возможности осуществления международных расчетов через инструменты БРИКС. Практически все такие компании (80%) сообщили, что ожидают решений в этом направлении.
Основным направлением для развития бизнеса респонденты считают Китай (77%). Все крупные компании проявляют интерес к проектам с этим государством (100%).
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Набиуллина рассказала, почему люди берут кредиты
10:22
Российский бизнес рассчитывает на востребованность своих технологий в странах БРИКС. Кроме того, отечественные предприниматели следят за новыми возможностями применения технологий этих стран для развития своего бизнеса (42%).
Также исследование показало, что используя партнеров в странах БРИКС, российский бизнес в первую очередь ищет доступ к новым внешним рынкам (35%) и единым валютам расчетов (29%).
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Россия научилась справляться с турбулентностью в экономике, заявил Силуанов
09:20
Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как российские компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные организации со штатом более 3000 сотрудников.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Чернышенко заявил, что не занимающиеся спортом россияне вредят экономике
11:36
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииКитайБелоруссияИндияБРИКСДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала