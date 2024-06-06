https://ria.ru/20240606/pmef-1950935595.html

Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос

Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос - РИА Новости, 06.06.2024

Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос

Китай и Белоруссия остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний, следует из результатов исследования по взаимодействию российского бизнеса... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:44

2024-06-06T11:44

2024-06-06T11:44

пмэф-2024

экономика

технологии

китай

белоруссия

индия

брикс

деловая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950734450_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_92006be05d771c64ca73efc5ba2bbd9b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Китай и Белоруссия остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний, следует из результатов исследования по взаимодействию российского бизнеса со странами БРИКС, которые были презентованы на ПМЭФ. Согласно представленным данным, многие компании сообщили, что планируют выход на рынок одной из стран БРИКС в ближайшие три года (74%). Китай и Белоруссия (страна БРИКС-плюс) остаются ключевыми перспективными партнерами российских компаний. В этих странах находятся партнеры 72% и 61% российских компаний, участвовавших в исследовании, соответственно. Также респонденты назвали Индию (44%), ОАЭ (44%), ЮАР (28%), Иран (28%), Египет (28%). При этом представители малого и среднего бизнеса видят Китай своим основным партнером (82%). Крупные компании также обращают внимание на бизнес из Индии (71%) и ОАЭ (71%). Кроме того, крупный бизнес рассчитывает на появление возможности осуществления международных расчетов через инструменты БРИКС. Практически все такие компании (80%) сообщили, что ожидают решений в этом направлении. Основным направлением для развития бизнеса респонденты считают Китай (77%). Все крупные компании проявляют интерес к проектам с этим государством (100%). Российский бизнес рассчитывает на востребованность своих технологий в странах БРИКС. Кроме того, отечественные предприниматели следят за новыми возможностями применения технологий этих стран для развития своего бизнеса (42%). Также исследование показало, что используя партнеров в странах БРИКС, российский бизнес в первую очередь ищет доступ к новым внешним рынкам (35%) и единым валютам расчетов (29%). Опрос представителей бизнеса об их взаимоотношениях со странами БРИКС и БРИКС-плюс был проведен консультативным советом по иностранным инвестициям в России (КСИИ) совместно с Группой компаний Б1 и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Респондентами стали как российские компании, так и те, кто занимается развитием бизнеса с участием иностранного капитала. Треть участников исследования составили крупные организации со штатом более 3000 сотрудников. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/oseevskiy-1950896276.html

https://ria.ru/20240606/nabiullina-1950905032.html

https://ria.ru/20240606/siluanov-1950885162.html

https://rsport.ria.ru/20240606/chernyshenko-1950932626.html

китай

белоруссия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, белоруссия, индия, брикс, деловая россия