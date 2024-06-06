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Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка" - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:11 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pmef-1950900777.html
Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка" - РИА Новости, 06.06.2024
Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев. РИА Новости, 06.06.2024
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На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев.
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LIVE: Цели БРИКС в контексте нового миропорядка
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ПМЭФ-2024, Дмитрий Киселев, БРИКС
Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев.
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Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"

Читать ria.ru в
На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев.
 
ПМЭФ-2024Дмитрий КиселевБРИКС
 
 
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