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Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка" - РИА Новости, 06.06.2024
Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:11
2024-06-06T10:11
2024-06-06T10:11
пмэф-2024
дмитрий киселев
брикс
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На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950941866_202:0:1642:1080_1920x0_80_0_0_3fb5e7bb75aa75ee45cb0618193d4ab6.jpg
LIVE: Цели БРИКС в контексте нового миропорядка
LIVE: Цели БРИКС в контексте нового миропорядка
2024-06-06T10:11
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PT102M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, брикс, видео
ПМЭФ-2024, Дмитрий Киселев, БРИКС
Сессия ПМЭФ "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев.
2024-06-06T10:11
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PT102M16S
На Петербургском международном экономическом форуме проходит сессия "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка", модератором выступает Дмитрий Киселев.