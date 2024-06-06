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Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада

Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада - РИА Новости, 06.06.2024

Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:37

2024-06-06T09:37

2024-06-06T10:16

пмэф-2024

россия

антон силуанов

санкции в отношении россии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. "Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, антон силуанов, санкции в отношении россии, экономика