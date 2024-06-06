https://ria.ru/20240606/pmef-1950890508.html
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада - РИА Новости, 06.06.2024
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:37
2024-06-06T09:37
2024-06-06T10:16
пмэф-2024
россия
антон силуанов
санкции в отношении россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902254_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_29cbd1f71e97de709531dffb3fe4506b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. "Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950902254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dd80df6af623130c53a7993045519d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, санкции в отношении россии, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Антон Силуанов, Санкции в отношении России, Экономика
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада
Силуанов: во всем виноваты санкции Запада, стреляющего себе в ногу