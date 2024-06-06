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Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:37 06.06.2024 (обновлено: 10:16 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1950890508.html
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада - РИА Новости, 06.06.2024
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:37
2024-06-06T10:16
пмэф-2024
россия
антон силуанов
санкции в отношении россии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу. "Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, антон силуанов, санкции в отношении россии, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Антон Силуанов, Санкции в отношении России, Экономика
Силуанов заявил, что в ускорении роста экономики виноваты санкции Запада

Силуанов: во всем виноваты санкции Запада, стреляющего себе в ногу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Андрей Макаров, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Решетников на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на сессии ПМЭФ, что в ускорении роста экономики РФ виноваты санкции Запада, который стреляет себе в ногу.
"Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они (западные страны - ред.) вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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