https://ria.ru/20240606/pmef-1950884185.html

Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь

Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь - РИА Новости, 06.06.2024

Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь

Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов с тем, чтобы нейтрализовать негативное влияние экономических санкций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:19

2024-06-06T09:19

2024-06-06T09:19

специальная военная операция на украине

экономика

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950146970_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a6c80edb838f20af9f8957ffb15f92d5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов с тем, чтобы нейтрализовать негативное влияние экономических санкций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "В настоящее время двустороннее торгово-экономическое сотрудничество сталкивается с ограничениями в сфере финансовых платежей, транспорта и логистики. Что касается первой проблемы, то компании двух стран вместе с экспертами ищут решения, и я верю, что наши компании и госучреждения найдут удобные каналы для расчётов", - сказал он. "Что касается транспорта и логистики, то постепенное совершенствование инфраструктуры пограничных переходов позволит выйти на новый уровень и торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией. Трудности носят временный характер, а проблемы всегда возникают вместе с новыми возможностями. Я уверен, что эти проблемы постепенно будут решены. Тенденция к укреплению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами останется неизменной", - добавил Чжоу Лицюнь. Он напомнил, что в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 240 миллиардов долларов, в период с января по март 2024 года - более 50 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем годом ранее, а за период с января по конец апреля эта цифра выросла еще чуть больше чем на 4%, до 70 с лишним миллиардов долларов. "Далее этот рост несколько замедлился, в основном из-за проблем с финансовыми платежами. Я полагаю, это временные трудности. Взаимодополняемость в нашем торгово-экономическом сотрудничестве осталась неизменной, позитивный настрой наших компаний, готовность к активному сотрудничеству, наличие рыночного спроса тоже остались неизменными. Поэтому я уверен, что в 2024 году торговый оборот превысит показатели 2023 года", - заключил Чжоу Лицюнь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240509/tovarooborot-1944849643.html

https://ria.ru/20240604/kitay-1950307963.html

https://ria.ru/20240605/sberbank-1950543131.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай