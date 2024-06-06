Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pmef-1950884185.html
Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь
Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь - РИА Новости, 06.06.2024
Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь
Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов с тем, чтобы нейтрализовать негативное влияние экономических санкций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:19
2024-06-06T09:19
специальная военная операция на украине
экономика
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950146970_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a6c80edb838f20af9f8957ffb15f92d5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов с тем, чтобы нейтрализовать негативное влияние экономических санкций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "В настоящее время двустороннее торгово-экономическое сотрудничество сталкивается с ограничениями в сфере финансовых платежей, транспорта и логистики. Что касается первой проблемы, то компании двух стран вместе с экспертами ищут решения, и я верю, что наши компании и госучреждения найдут удобные каналы для расчётов", - сказал он. "Что касается транспорта и логистики, то постепенное совершенствование инфраструктуры пограничных переходов позволит выйти на новый уровень и торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией. Трудности носят временный характер, а проблемы всегда возникают вместе с новыми возможностями. Я уверен, что эти проблемы постепенно будут решены. Тенденция к укреплению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами останется неизменной", - добавил Чжоу Лицюнь. Он напомнил, что в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 240 миллиардов долларов, в период с января по март 2024 года - более 50 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем годом ранее, а за период с января по конец апреля эта цифра выросла еще чуть больше чем на 4%, до 70 с лишним миллиардов долларов. "Далее этот рост несколько замедлился, в основном из-за проблем с финансовыми платежами. Я полагаю, это временные трудности. Взаимодополняемость в нашем торгово-экономическом сотрудничестве осталась неизменной, позитивный настрой наших компаний, готовность к активному сотрудничеству, наличие рыночного спроса тоже остались неизменными. Поэтому я уверен, что в 2024 году торговый оборот превысит показатели 2023 года", - заключил Чжоу Лицюнь. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240509/tovarooborot-1944849643.html
https://ria.ru/20240604/kitay-1950307963.html
https://ria.ru/20240605/sberbank-1950543131.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950146970_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_9e94373bdd215ec2f51ee939a01895b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Китай
Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов, заявил Чжоу Лицюнь

Глава предпринимателей Китая Лицюнь: РФ и Китай найдут удобные каналы расчетов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Китай и Россия найдут удобные каналы расчетов с тем, чтобы нейтрализовать негативное влияние экономических санкций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"В настоящее время двустороннее торгово-экономическое сотрудничество сталкивается с ограничениями в сфере финансовых платежей, транспорта и логистики. Что касается первой проблемы, то компании двух стран вместе с экспертами ищут решения, и я верю, что наши компании и госучреждения найдут удобные каналы для расчётов", - сказал он.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента
9 мая, 06:51
"Что касается транспорта и логистики, то постепенное совершенствование инфраструктуры пограничных переходов позволит выйти на новый уровень и торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией. Трудности носят временный характер, а проблемы всегда возникают вместе с новыми возможностями. Я уверен, что эти проблемы постепенно будут решены. Тенденция к укреплению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами останется неизменной", - добавил Чжоу Лицюнь.
Он напомнил, что в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 240 миллиардов долларов, в период с января по март 2024 года - более 50 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем годом ранее, а за период с января по конец апреля эта цифра выросла еще чуть больше чем на 4%, до 70 с лишним миллиардов долларов.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Китай стал главным покупателем произведений искусства из России
4 июня, 05:16
"Далее этот рост несколько замедлился, в основном из-за проблем с финансовыми платежами. Я полагаю, это временные трудности. Взаимодополняемость в нашем торгово-экономическом сотрудничестве осталась неизменной, позитивный настрой наших компаний, готовность к активному сотрудничеству, наличие рыночного спроса тоже остались неизменными. Поэтому я уверен, что в 2024 году торговый оборот превысит показатели 2023 года", - заключил Чжоу Лицюнь.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Сбербанке сообщили, что процесс открытия филиала в Китае идет по графику
Вчера, 03:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала