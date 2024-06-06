https://ria.ru/20240606/pmef-1950880808.html

Сийярто призвал продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики

Сийярто призвал продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 06.06.2024

Сийярто призвал продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики

Сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:04

2024-06-06T09:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Очевидно, что без российских источников энергии мы физически не можем обеспечить страну энергией. Это не политический вопрос, не идеологический, а математический. Так что очевидно, что мы должны продолжить взаимодействие с Россией в сфере энергии, и, если честно, не вижу для нас причин от него отказываться", - сказал Сийярто журналистам на площадке ПМЭФ.По сообщениям СМИ, Венгрия выступала против новых ограничений на импорт российского топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках планируемого 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. В ходе дискуссий на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него. По данным СМИ, венгерский представитель заявил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/energetika-1950141830.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1950890508.html

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евросоюз, россия, экономика, венгрия, европа