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Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине - РИА Новости, 06.06.2024
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Переговоры для прекращения конфликта на Украине должны начаться немедленно, если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти ежедневно, заявил глава МИД... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:02
2024-06-06T09:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Переговоры для прекращения конфликта на Украине должны начаться немедленно, если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти ежедневно, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня", - сказал Сийярто журналистам на площадке ПМЭФ.Он добавил, что риск эскалации будет расти с каждым днем, если конфликт продолжится. На поле боя, без использования дипломатических средств, он не закончится, подчеркнул Сийярто.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240529/vengriya-1949164707.html
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Глава МИД Венгрии Сийярто: переговоры по Украине должны начаться немедленно
Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией, заявил Сийярто на полях ПМЭФ
2024-06-06T09:02
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украина, венгрия, петер сийярто
ПМЭФ-2024, Украина, Венгрия, Петер Сийярто
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: переговоры по Украине должны начаться немедленно