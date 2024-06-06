https://ria.ru/20240606/pmef-1950880364.html

Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине

Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине - РИА Новости, 06.06.2024

Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине

Переговоры для прекращения конфликта на Украине должны начаться немедленно, если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти ежедневно, заявил глава МИД... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:02

2024-06-06T09:02

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украина

венгрия

петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Переговоры для прекращения конфликта на Украине должны начаться немедленно, если конфликт продолжится, риск эскалации будет расти ежедневно, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня", - сказал Сийярто журналистам на площадке ПМЭФ.Он добавил, что риск эскалации будет расти с каждым днем, если конфликт продолжится. На поле боя, без использования дипломатических средств, он не закончится, подчеркнул Сийярто.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240529/vengriya-1949164707.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

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Глава МИД Венгрии Сийярто: переговоры по Украине должны начаться немедленно Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией, заявил Сийярто на полях ПМЭФ 2024-06-06T09:02 true PT0M05S

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украина, венгрия, петер сийярто