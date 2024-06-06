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Восстановить плотину Каховской ГЭС будет несложно, считает Сальдо - РИА Новости, 06.06.2024
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03:23 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/plotina-1950856507.html
Восстановить плотину Каховской ГЭС будет несложно, считает Сальдо
Восстановить плотину Каховской ГЭС будет несложно, считает Сальдо - РИА Новости, 06.06.2024
Восстановить плотину Каховской ГЭС будет несложно, считает Сальдо
Вопрос восстановления плотины Каховской ГЭС можно решить после победы в специальной военной операции, технически это несложно, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:23
2024-06-06T03:23
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Вопрос восстановления плотины Каховской ГЭС можно решить после победы в специальной военной операции, технически это несложно, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. "Однозначно и бесповоротно выступаю за воссоздание, в первую очередь, Каховского водохранилища. Даже не столь важно, будет ли при этом возобновлено производство электроэнергии", - сказал Сальдо. По его словам, основная ценность Каховской ГЭС была именно гидротехническая - как источника воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем. "Вопрос с восстановлением плотины можно будет решить после окончания СВО нашей победой. Технически в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950854207.html
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херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, владимир сальдо
Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Владимир Сальдо
Восстановить плотину Каховской ГЭС будет несложно, считает Сальдо

Сальдо: восстановить плотину Каховской ГЭС после победы в СВО несложно

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Вопрос восстановления плотины Каховской ГЭС можно решить после победы в специальной военной операции, технически это несложно, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину чрезвычайного происшествия.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня.
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"Однозначно и бесповоротно выступаю за воссоздание, в первую очередь, Каховского водохранилища. Даже не столь важно, будет ли при этом возобновлено производство электроэнергии", - сказал Сальдо.
По его словам, основная ценность Каховской ГЭС была именно гидротехническая - как источника воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем.
"Вопрос с восстановлением плотины можно будет решить после окончания СВО нашей победой. Технически в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России", - отметил глава региона.
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Херсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
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