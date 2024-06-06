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Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
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08:56 06.06.2024 (обновлено: 11:21 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/plennyy-1950879647.html
Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ
Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ
Минобороны показало видео допроса пленного колумбийского наемника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:56
2024-06-06T11:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
колумбия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео допроса пленного колумбийского наемника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ. &quot;Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня&quot;, — рассказал боевик.Колумбиец сдался в плен под Красногоровкой. Ему 33 года, раньше он работал в полиции, и у него не было боевого опыта. По словам Монтиллы, он приехал в постсоветскую республику по объявлению в соцсети TikTok, где приглашались боевики для участия в боевых действиях против России. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне", во время которой всего за нескольких дней ему и еще девятерым уроженцам Колумбии продемонстрировали, что такое стрельба на полигоне, как пользоваться гранатами и что-то элементарное, похожее на атаку. Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без четкого понимания, куда они попали, из-за чего командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату. &quot;Мы &lt;...&gt; из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, — мы оказались одной ногой в могиле, потому что они (ВСУ. — Прим. ред.) бросили нас, они никогда не поддерживали нас…&quot; — пожаловался колумбиец.Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.
https://ria.ru/20240605/putin-1950812624.html
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"Украинцы обманули нас". Допрос пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ
"Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня". МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.
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россия, украина, колумбия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ

Минобороны показало видео допроса взятого в плен колумбийца, воевавшего за ВСУ

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео допроса пленного колумбийского наемника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ.
«

"Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня", — рассказал боевик.

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Колумбиец сдался в плен под Красногоровкой. Ему 33 года, раньше он работал в полиции, и у него не было боевого опыта.
По словам Монтиллы, он приехал в постсоветскую республику по объявлению в соцсети TikTok, где приглашались боевики для участия в боевых действиях против России. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне", во время которой всего за нескольких дней ему и еще девятерым уроженцам Колумбии продемонстрировали, что такое стрельба на полигоне, как пользоваться гранатами и что-то элементарное, похожее на атаку.
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Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без четкого понимания, куда они попали, из-за чего командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.
«

"Мы <...> из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, — мы оказались одной ногой в могиле, потому что они (ВСУ. — Прим. ред.) бросили нас, они никогда не поддерживали нас…" — пожаловался колумбиец.

Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКолумбияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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