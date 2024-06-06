https://ria.ru/20240606/plennyy-1950879647.html

Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ

Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024

Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ

Минобороны показало видео допроса пленного колумбийского наемника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:56

2024-06-06T08:56

2024-06-06T11:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

колумбия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950879307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2b07f8649628fc3ae32ca9264043c75.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео допроса пленного колумбийского наемника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ. "Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня", — рассказал боевик.Колумбиец сдался в плен под Красногоровкой. Ему 33 года, раньше он работал в полиции, и у него не было боевого опыта. По словам Монтиллы, он приехал в постсоветскую республику по объявлению в соцсети TikTok, где приглашались боевики для участия в боевых действиях против России. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне", во время которой всего за нескольких дней ему и еще девятерым уроженцам Колумбии продемонстрировали, что такое стрельба на полигоне, как пользоваться гранатами и что-то элементарное, похожее на атаку. Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без четкого понимания, куда они попали, из-за чего командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату. "Мы <...> из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, — мы оказались одной ногой в могиле, потому что они (ВСУ. — Прим. ред.) бросили нас, они никогда не поддерживали нас…" — пожаловался колумбиец.Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.

https://ria.ru/20240605/putin-1950812624.html

https://ria.ru/20240606/podpole-1950873510.html

https://ria.ru/20240601/plen-1949822333.html

россия

украина

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинцы обманули нас". Допрос пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ "Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня". МО РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ. 2024-06-06T08:56 true PT4M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, колумбия, вооруженные силы украины, безопасность