Минобороны показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ
Минобороны показало видео допроса взятого в плен колумбийца, воевавшего за ВСУ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео допроса пленного колумбийского наемника Анхеля Карденаса Монтиллы, воевавшего на стороне ВСУ.
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"Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня", — рассказал боевик.
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Колумбиец сдался в плен под Красногоровкой. Ему 33 года, раньше он работал в полиции, и у него не было боевого опыта.
По словам Монтиллы, он приехал в постсоветскую республику по объявлению в соцсети TikTok, где приглашались боевики для участия в боевых действиях против России. Он получил только ускоренную "обычную подготовку на полигоне", во время которой всего за нескольких дней ему и еще девятерым уроженцам Колумбии продемонстрировали, что такое стрельба на полигоне, как пользоваться гранатами и что-то элементарное, похожее на атаку.
Монтилла отметил, что такие иностранцы, как он, приезжают на Украину "как будто во сне", без четкого понимания, куда они попали, из-за чего командованию ВСУ просто их обмануть. Так, по его словам, ему не заплатили даже первую обещанную зарплату.
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"Мы <...> из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, — мы оказались одной ногой в могиле, потому что они (ВСУ. — Прим. ред.) бросили нас, они никогда не поддерживали нас…" — пожаловался колумбиец.
Киевский режим активно привлекает в свою армию боевиков со всего мира. Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Ведомство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В министерстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.