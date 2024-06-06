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"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
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17:12 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/plan-1951088078.html
"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией
"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией
План организовать наступление украинской армии в 2025 году, чтобы вести переговоры с Россией с более выгодных позиций, абсурден, заявил британский эксперт... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:12
2024-06-06T17:12
в мире
россия
киев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. План организовать наступление украинской армии в 2025 году, чтобы вести переговоры с Россией с более выгодных позиций, абсурден, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как отметил аналитик, в западных изданиях часто рассуждают о том, что Киеву невыгодно урегулировать конфликт, когда он терпит серьезные поражения на фронте."Они утверждают, что Украина как-нибудь должна продержаться этот год, а затем начать наступление и отвоевать какие-то территории, утраченные в этом году. Только тогда, возможно, будет правильный момент для переговоров с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Я уже говорил, что это полный абсурд, который совершенно не имеет связи с реальностью", — отметил Меркурис.Как напомнил британский эксперт, ВСУ сейчас находятся в сложнейшей ситуации, испытывают кадровый голод, дефицит оружия и боеприпасов, ситуация в войсках критическая. Несмотря на это, западные СМИ и аналитические центры настаивают на том, что Киев должен идти в атаку в 2025 году.Российский лидер неоднократно указывал на готовность Москвы к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на реальности, на реалиях, которые сложились на земле, а не на хотелках после применения психотропных средств.
https://ria.ru/20240606/putin-1951040680.html
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в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией

Меркурис назвал план Запада организовать наступление ВСУ в 2025 году абсурдным

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. План организовать наступление украинской армии в 2025 году, чтобы вести переговоры с Россией с более выгодных позиций, абсурден, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Как отметил аналитик, в западных изданиях часто рассуждают о том, что Киеву невыгодно урегулировать конфликт, когда он терпит серьезные поражения на фронте.
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"Они утверждают, что Украина как-нибудь должна продержаться этот год, а затем начать наступление и отвоевать какие-то территории, утраченные в этом году. Только тогда, возможно, будет правильный момент для переговоров с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Я уже говорил, что это полный абсурд, который совершенно не имеет связи с реальностью", — отметил Меркурис.
Как напомнил британский эксперт, ВСУ сейчас находятся в сложнейшей ситуации, испытывают кадровый голод, дефицит оружия и боеприпасов, ситуация в войсках критическая. Несмотря на это, западные СМИ и аналитические центры настаивают на том, что Киев должен идти в атаку в 2025 году.
Российский лидер неоднократно указывал на готовность Москвы к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на реальности, на реалиях, которые сложились на земле, а не на хотелках после применения психотропных средств.
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