https://ria.ru/20240606/plan-1951088078.html

"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией

"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

"Отвоевать территории". Раскрыт план войны Запада с Россией

План организовать наступление украинской армии в 2025 году, чтобы вести переговоры с Россией с более выгодных позиций, абсурден, заявил британский эксперт... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:12

2024-06-06T17:12

2024-06-06T17:12

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. План организовать наступление украинской армии в 2025 году, чтобы вести переговоры с Россией с более выгодных позиций, абсурден, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как отметил аналитик, в западных изданиях часто рассуждают о том, что Киеву невыгодно урегулировать конфликт, когда он терпит серьезные поражения на фронте."Они утверждают, что Украина как-нибудь должна продержаться этот год, а затем начать наступление и отвоевать какие-то территории, утраченные в этом году. Только тогда, возможно, будет правильный момент для переговоров с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным. Я уже говорил, что это полный абсурд, который совершенно не имеет связи с реальностью", — отметил Меркурис.Как напомнил британский эксперт, ВСУ сейчас находятся в сложнейшей ситуации, испытывают кадровый голод, дефицит оружия и боеприпасов, ситуация в войсках критическая. Несмотря на это, западные СМИ и аналитические центры настаивают на том, что Киев должен идти в атаку в 2025 году.Российский лидер неоднократно указывал на готовность Москвы к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на реальности, на реалиях, которые сложились на земле, а не на хотелках после применения психотропных средств.

https://ria.ru/20240606/putin-1951040680.html

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950715079.html

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в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины