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В Госдуме назвали три урока, которые не смог усвоить Писториус - РИА Новости, 06.06.2024
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05:53 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pistorius-1950864855.html
В Госдуме назвали три урока, которые не смог усвоить Писториус
В Госдуме назвали три урока, которые не смог усвоить Писториус - РИА Новости, 06.06.2024
В Госдуме назвали три урока, которые не смог усвоить Писториус
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус, заявивший о подготовке к войне с... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:53
2024-06-06T05:53
в мире
германия
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берлин (город)
борис писториус
леонид ивлев
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус, заявивший о подготовке к войне с Россией, не усвоил три исторических урока. Ранее Писториус заявил, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году. "Плохой, неудачный год выбрал Писториус. А все потому, что германское руководство плохо усвоило уроки истории. В 2029 году исполняется 110 лет со дня капитуляции Кайзеровской Германии в Первой мировой войне. Большевистская революция вырвала у России звание державы победительницы, которой Россия является по праву. Это первый невыученный Писториусом урок", - сказал Ивлев РИА Новости. Кроме того, по его словам, в 2029 году еще будут живы дети Великой Отечественной войны, которые помнят все ужасы войны фашистской Германии против СССР, завершившейся победой и полным разгромом фашистов. "Эта победа будет вечно в генетической памяти россиян. Это второй невыученный Писториусом урок. И третий неусвоенный урок состоит в том, что современный фашизм с любой националистической окраской все равно будет уничтожен российским солдатом и русским оружием без оглядки на Берлин, Париж или Вашингтон. Россия готова к победе. Давай дневник, Борис Писториус, неуд. И сдавайся сразу", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html
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в мире, германия, ссср, берлин (город), борис писториус, леонид ивлев, госдума рф
В мире, Германия, СССР, Берлин (город), Борис Писториус, Леонид Ивлев, Госдума РФ
В Госдуме назвали три урока, которые не смог усвоить Писториус

Депутат Ивлев: Писториус, заявив о подготовке к войне с РФ, не усвоил три урока

© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус, заявивший о подготовке к войне с Россией, не усвоил три исторических урока.
Ранее Писториус заявил, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
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"Плохой, неудачный год выбрал Писториус. А все потому, что германское руководство плохо усвоило уроки истории. В 2029 году исполняется 110 лет со дня капитуляции Кайзеровской Германии в Первой мировой войне. Большевистская революция вырвала у России звание державы победительницы, которой Россия является по праву. Это первый невыученный Писториусом урок", - сказал Ивлев РИА Новости.
Кроме того, по его словам, в 2029 году еще будут живы дети Великой Отечественной войны, которые помнят все ужасы войны фашистской Германии против СССР, завершившейся победой и полным разгромом фашистов.
"Эта победа будет вечно в генетической памяти россиян. Это второй невыученный Писториусом урок. И третий неусвоенный урок состоит в том, что современный фашизм с любой националистической окраской все равно будет уничтожен российским солдатом и русским оружием без оглядки на Берлин, Париж или Вашингтон. Россия готова к победе. Давай дневник, Борис Писториус, неуд. И сдавайся сразу", - сказал депутат.
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В миреГерманияСССРБерлин (город)Борис ПисториусЛеонид ИвлевГосдума РФ
 
 
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