https://ria.ru/20240606/peskov-1951172196.html
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков
Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, заявил в четверг... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:55
2024-06-06T21:55
2024-06-06T22:04
дмитрий песков
в мире
россия
джо байден
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, заявил в четверг саудовским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слова американского президента только вредят его репутации", - сказал Песков."Путин не отвечает на подобную наглость тем же и не будет этого делать", - добавил он.
https://ria.ru/20240606/bayden-1951137930.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, россия, джо байден, владимир путин
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Джо Байден, Владимир Путин
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков
Песков: оскорбления от Байдена вредят его репутации, Путин не отвечает тем же