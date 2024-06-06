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Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
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21:55 06.06.2024 (обновлено: 22:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1951172196.html
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков
Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, заявил в четверг... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:55
2024-06-06T22:04
дмитрий песков
в мире
россия
джо байден
владимир путин
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ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, заявил в четверг саудовским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слова американского президента только вредят его репутации", - сказал Песков."Путин не отвечает на подобную наглость тем же и не будет этого делать", - добавил он.
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дмитрий песков, в мире, россия, джо байден, владимир путин
Дмитрий Песков, В мире, Россия, Джо Байден, Владимир Путин
Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков

Песков: оскорбления от Байдена вредят его репутации, Путин не отвечает тем же

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, заявил в четверг саудовским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Слова американского президента только вредят его репутации", - сказал Песков.
"Путин не отвечает на подобную наглость тем же и не будет этого делать", - добавил он.
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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