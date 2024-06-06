https://ria.ru/20240606/peskov-1951172196.html

Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков

Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024

Оскорбления от Байдена вредят его собственной репутации, заявил Песков

Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, заявил в четверг... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:55

2024-06-06T21:55

2024-06-06T22:04

дмитрий песков

в мире

россия

джо байден

владимир путин

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ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, заявил в четверг саудовским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слова американского президента только вредят его репутации", - сказал Песков."Путин не отвечает на подобную наглость тем же и не будет этого делать", - добавил он.

https://ria.ru/20240606/bayden-1951137930.html

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