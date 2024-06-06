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В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 06.06.2024 (обновлено: 20:51 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1951159813.html
В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире
В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире - РИА Новости, 06.06.2024
В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, с кем на Украине договариваться о мире, "стоит в полный рост", ответа на него в Кремле... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:42
2024-06-06T20:51
специальная военная операция на украине
киев
дмитрий песков
россия
украина
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, с кем на Украине договариваться о мире, "стоит в полный рост", ответа на него в Кремле пока не видят, отметив, что двери для переговорного процесса по-прежнему закрыты Киевским режимом."Если вести какой-то серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос, с кем серьезно говорить. Вот этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа", - отметил Песков в комментарии телеканалу "РЕН ТВ".Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время "нет никаких оснований для начала такого переговорного процесса"."Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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киев, дмитрий песков, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Украина, В мире
В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире

Песков: вопрос о том, с кем договариваться о мире, стоит в полный рост

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, с кем на Украине договариваться о мире, "стоит в полный рост", ответа на него в Кремле пока не видят, отметив, что двери для переговорного процесса по-прежнему закрыты Киевским режимом.
«
"Если вести какой-то серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос, с кем серьезно говорить. Вот этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа", - отметил Песков в комментарии телеканалу "РЕН ТВ".
Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время "нет никаких оснований для начала такого переговорного процесса".
"Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса", - резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
 
 
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