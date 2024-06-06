https://ria.ru/20240606/peskov-1951159813.html

В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире

В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире - РИА Новости, 06.06.2024

В Кремле не видят ответа на вопрос, с кем договариваться о мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, с кем на Украине договариваться о мире, "стоит в полный рост", ответа на него в Кремле... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:42

2024-06-06T20:42

2024-06-06T20:51

специальная военная операция на украине

киев

дмитрий песков

россия

украина

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, с кем на Украине договариваться о мире, "стоит в полный рост", ответа на него в Кремле пока не видят, отметив, что двери для переговорного процесса по-прежнему закрыты Киевским режимом."Если вести какой-то серьезный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встает вопрос, с кем серьезно говорить. Вот этот вопрос сейчас стоит в полный рост, и мы не видим на него ответа", - отметил Песков в комментарии телеканалу "РЕН ТВ".Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время "нет никаких оснований для начала такого переговорного процесса"."Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, дмитрий песков, россия, украина, в мире