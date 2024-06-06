https://ria.ru/20240606/peskov-1951158435.html

Песков предрек Зеленскому очень сложную жизнь из-за мобилизации

Песков предрек Зеленскому очень сложную жизнь из-за мобилизации - РИА Новости, 06.06.2024

Песков предрек Зеленскому очень сложную жизнь из-за мобилизации

Владимир Зеленский с понижением возраста мобилизации на Украине вызовет волну негатива внутри украинского общества, станет врагом многих матерей, ему будет... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:34

2024-06-06T20:34

2024-06-06T21:07

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский с понижением возраста мобилизации на Украине вызовет волну негатива внутри украинского общества, станет врагом многих матерей, ему будет очень сложно жить на белом свете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. И ему будет очень сложно жить на белом свете", - сказал Песков в интервью "Известиям", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания.Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах Зеленского после того, как он выполнит "грязную работу для Запада", которая выражается в проведении непопулярных решений, например связанных с мобилизацией на Украине.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

украина

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Наталья Макарова

дмитрий песков, владимир зеленский, украина