https://ria.ru/20240606/peskov-1951158435.html
Песков предрек Зеленскому очень сложную жизнь из-за мобилизации
Песков предрек Зеленскому очень сложную жизнь из-за мобилизации - РИА Новости, 06.06.2024
Песков предрек Зеленскому очень сложную жизнь из-за мобилизации
Владимир Зеленский с понижением возраста мобилизации на Украине вызовет волну негатива внутри украинского общества, станет врагом многих матерей, ему будет... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:34
2024-06-06T20:34
2024-06-06T21:07
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский с понижением возраста мобилизации на Украине вызовет волну негатива внутри украинского общества, станет врагом многих матерей, ему будет очень сложно жить на белом свете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. И ему будет очень сложно жить на белом свете", - сказал Песков в интервью "Известиям", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания.Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах Зеленского после того, как он выполнит "грязную работу для Запада", которая выражается в проведении непопулярных решений, например связанных с мобилизацией на Украине.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина
Песков предрек Зеленскому очень сложную жизнь из-за мобилизации
Песков: с понижением возраста мобилизации Зеленский станет врагом многих матерей