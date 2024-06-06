https://ria.ru/20240606/peskov-1951156459.html
Очевидно, что Запад будет убирать Зеленского, считает Песков
Очевидно, что Запад будет убирать Зеленского, считает Песков - РИА Новости, 06.06.2024
Очевидно, что Запад будет убирать Зеленского, считает Песков
Очевидно, что Запад будет убирать Владимира Зеленского, его ждут перспективы, не связанные с должностью главы государства, считает пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:26
2024-06-06T20:26
2024-06-06T20:39
владимир зеленский
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Очевидно, что Запад будет убирать Владимира Зеленского, его ждут перспективы, не связанные с должностью главы государства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его (Зеленского – ред.) будут убирать", - сказал Песков в интервью "Известиям", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания.Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах Зеленского после того, как он выполнит "грязную работу для Запада", которая выражается в проведении непопулярных решений, например, связанных с мобилизацией на Украине.
https://ria.ru/20240606/syrskiy-1951156791.html
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владимир зеленский, политика, россия, дмитрий песков, украина
Владимир Зеленский, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Украина
Очевидно, что Запад будет убирать Зеленского, считает Песков
Песков: очевидно, что Запад будет убирать Зеленского