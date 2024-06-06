https://ria.ru/20240606/peskov-1951155682.html

Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени

Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени - РИА Новости, 06.06.2024

Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения об изменении налоговой системы в РФ являются ответом на комбинацию факторов, в том числе на РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:21

2024-06-06T20:21

2024-06-06T20:21

политика

россия

дмитрий песков

налоговые изменения в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения об изменении налоговой системы в РФ являются ответом на комбинацию факторов, в том числе на запрос общества о справедливости, и на ряд экономических и политических вызовов. Песков сообщил, что предложенные кабмином изменения в налоговую систему РФ связаны с "комбинацией факторов", так пресс-секретарь президента ответил на вопрос "Известий" о том, являются ли поправки ответом на запрос общества о справедливости или на политические и экономические вызовы, с которыми сталкивается страна. "Во время своего послания Федеральному собранию президент говорил, что с учетом нынешнего этапа развития нашей страны встает вопрос о более справедливой шкале налогообложения. И, собственно, вот эта идея, она как раз и нашла свое отражение в такой законодательной инициативе кабинета (министров), которая сейчас активно обсуждается в парламенте, обсуждается в экспертном сообществе, в бизнес-объединении", - заявил Песков "Известиям". Он добавил, что в Кремле "продолжают наблюдать" за дискуссией вокруг налоговых изменений.

https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий песков, налоговые изменения в россии