https://ria.ru/20240606/peskov-1951155682.html
Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени
Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени - РИА Новости, 06.06.2024
Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения об изменении налоговой системы в РФ являются ответом на комбинацию факторов, в том числе на РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:21
2024-06-06T20:21
2024-06-06T20:21
политика
россия
дмитрий песков
налоговые изменения в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения об изменении налоговой системы в РФ являются ответом на комбинацию факторов, в том числе на запрос общества о справедливости, и на ряд экономических и политических вызовов. Песков сообщил, что предложенные кабмином изменения в налоговую систему РФ связаны с "комбинацией факторов", так пресс-секретарь президента ответил на вопрос "Известий" о том, являются ли поправки ответом на запрос общества о справедливости или на политические и экономические вызовы, с которыми сталкивается страна. "Во время своего послания Федеральному собранию президент говорил, что с учетом нынешнего этапа развития нашей страны встает вопрос о более справедливой шкале налогообложения. И, собственно, вот эта идея, она как раз и нашла свое отражение в такой законодательной инициативе кабинета (министров), которая сейчас активно обсуждается в парламенте, обсуждается в экспертном сообществе, в бизнес-объединении", - заявил Песков "Известиям". Он добавил, что в Кремле "продолжают наблюдать" за дискуссией вокруг налоговых изменений.
https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, налоговые изменения в россии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Налоговые изменения в России
Песков назвал изменения в налоговой системе ответом на запрос времени
Песков: изменения налоговой системы являются ответом на комбинацию факторов