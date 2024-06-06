https://ria.ru/20240606/peskov-1951153604.html

Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков

Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024

Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков

Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:09

2024-06-06T20:09

2024-06-06T20:34

дмитрий песков

россия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы потеряли целый ряд бизнесменов, но их не так много. Да, среди них есть очень большие компании, которые ушли с нашего рынка, оставив тем самым лакуны, которые с удовольствием занимают бизнесмены и из других стран, и из нашей страны", - сказал Песков "Известиям".Песков добавил, что потери ряда компаний на российском рынке заставила "более активно искать партнеров на других направлениях"."Что мы и делаем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951153288.html

россия

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2024

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дмитрий песков, россия, экономика, санкции в отношении россии