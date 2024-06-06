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Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
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20:09 06.06.2024 (обновлено: 20:34 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1951153604.html
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков
Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:09
2024-06-06T20:34
дмитрий песков
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы потеряли целый ряд бизнесменов, но их не так много. Да, среди них есть очень большие компании, которые ушли с нашего рынка, оставив тем самым лакуны, которые с удовольствием занимают бизнесмены и из других стран, и из нашей страны", - сказал Песков "Известиям".Песков добавил, что потери ряда компаний на российском рынке заставила "более активно искать партнеров на других направлениях"."Что мы и делаем", - добавил Песков.
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дмитрий песков, россия, экономика, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков

Песков: место ушедших с рынка компаний занимают бизнесмены из России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы потеряли целый ряд бизнесменов, но их не так много. Да, среди них есть очень большие компании, которые ушли с нашего рынка, оставив тем самым лакуны, которые с удовольствием занимают бизнесмены и из других стран, и из нашей страны", - сказал Песков "Известиям".
Песков добавил, что потери ряда компаний на российском рынке заставила "более активно искать партнеров на других направлениях".
"Что мы и делаем", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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