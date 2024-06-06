https://ria.ru/20240606/peskov-1951153604.html
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков - РИА Новости, 06.06.2024
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков
Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:09
2024-06-06T20:09
2024-06-06T20:34
дмитрий песков
россия
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы потеряли целый ряд бизнесменов, но их не так много. Да, среди них есть очень большие компании, которые ушли с нашего рынка, оставив тем самым лакуны, которые с удовольствием занимают бизнесмены и из других стран, и из нашей страны", - сказал Песков "Известиям".Песков добавил, что потери ряда компаний на российском рынке заставила "более активно искать партнеров на других направлениях"."Что мы и делаем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240606/sanktsii-1951153288.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_b4ba3f853c82022b2a7d8401904aa9e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, экономика, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
Место ушедших из России компаний занимают местные бизнесмены, заявил Песков
Песков: место ушедших с рынка компаний занимают бизнесмены из России
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские и зарубежные предприниматели с удовольствием занимают места компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы потеряли целый ряд бизнесменов, но их не так много. Да, среди них есть очень большие компании, которые ушли с нашего рынка, оставив тем самым лакуны, которые с удовольствием занимают бизнесмены и из других стран, и из нашей страны", - сказал Песков "Известиям".
Песков добавил, что потери ряда компаний на российском рынке заставила "более активно искать партнеров на других направлениях".
"Что мы и делаем", - добавил Песков.