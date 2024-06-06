https://ria.ru/20240606/peskov-1951147181.html
Песков рассказал, что главное для России в спецоперации
Песков рассказал, что главное для России в спецоперации - РИА Новости, 06.06.2024
Песков рассказал, что главное для России в спецоперации
РФ продолжает специальную военную операцию, главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:50
2024-06-06T19:50
2024-06-06T20:27
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА (Лен.область), 6 июн - РИА Новости. РФ продолжает специальную военную операцию, главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное достигнуть поставленных целей", - сказал он "Известиям".
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950246368.html
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что главное для России в спецоперации
Песков: Россия продолжает спецоперацию, главное — достигнуть поставленных целей