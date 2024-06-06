https://ria.ru/20240606/peskov-1951147181.html

Песков рассказал, что главное для России в спецоперации

Песков рассказал, что главное для России в спецоперации - РИА Новости, 06.06.2024

Песков рассказал, что главное для России в спецоперации

РФ продолжает специальную военную операцию, главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:50

2024-06-06T19:50

2024-06-06T20:27

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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СТРЕЛЬНА (Лен.область), 6 июн - РИА Новости. РФ продолжает специальную военную операцию, главное достигнуть поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное достигнуть поставленных целей", - сказал он "Известиям".

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950246368.html

россия

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2024

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россия, дмитрий песков