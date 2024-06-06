https://ria.ru/20240606/peskov-1951146779.html
Песков назвал саммит в Швейцарии по Украине пустым времяпрепровождением
Песков назвал саммит в Швейцарии по Украине пустым времяпрепровождением - РИА Новости, 06.06.2024
Песков назвал саммит в Швейцарии по Украине пустым времяпрепровождением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал саммит в Швейцарии по Украине как пустое времяпрепровождение. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:48
2024-06-06T19:48
2024-06-06T20:09
швейцария
украина
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал саммит в Швейцарии по Украине как пустое времяпрепровождение."С точки зрения исхода, наверное, с точки зрения содержания это, конечно, абсурдное сборище? и оно обречено на такое достаточно пустое времяпрепровождение, мы в этом уверены", - сказал он "Известиям".
https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html
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швейцария, украина, дмитрий песков, россия
Швейцария, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал саммит в Швейцарии по Украине пустым времяпрепровождением
Песков: саммит в Швейцарии по Украине — пустое времяпрепровождение