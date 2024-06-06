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В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024
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13:02 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/peskov-1950970698.html
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал столкновение трамваев в Кемерово страшной аварией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:02
2024-06-06T13:02
происшествия
кемерово
россия
дмитрий песков
дтп с трамваями в кемерово
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал столкновение трамваев в Кемерово страшной аварией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Это, безусловно, страшная авария. Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая.
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происшествия, кемерово, россия, дмитрий песков, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Россия, Дмитрий Песков, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово

Песков пожелал скорого выздоровления пострадавшим в страшной аварии в Кемерово

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал столкновение трамваев в Кемерово страшной аварией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Это, безусловно, страшная авария. Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая.
Трамвай перед столкновением в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
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ПроисшествияКемеровоРоссияДмитрий ПесковДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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