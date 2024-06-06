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В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал столкновение трамваев в Кемерово страшной аварией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:02

2024-06-06T13:02

2024-06-06T13:02

происшествия

кемерово

россия

дмитрий песков

дтп с трамваями в кемерово

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал столкновение трамваев в Кемерово страшной аварией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Это, безусловно, страшная авария. Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая.

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

кемерово

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происшествия, кемерово, россия, дмитрий песков, дтп с трамваями в кемерово