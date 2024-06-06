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Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024
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12:06 06.06.2024 (обновлено: 12:08 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html
Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово
Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024
Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аварии в Кемерово, где столкнулись два трамвая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:06
2024-06-06T12:08
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
происшествия
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аварии в Кемерово, где столкнулись два трамвая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая."Разумеется, в потоке всей информации президенту об этом докладывается. Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950927624.html
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кемерово, дтп с трамваями в кемерово, происшествия, дмитрий песков, россия, владимир путин
Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово, Происшествия, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово

Песков: нет необходимости в особых поручениях после ДТП с трамваями в Кемерово

© Фото : Прокуратура Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Прокуратура Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аварии в Кемерово, где столкнулись два трамвая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая.
"Разумеется, в потоке всей информации президенту об этом докладывается. Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают", - сказал Песков журналистам.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 109 человек
11:22
 
КемеровоДТП с трамваями в КемеровоПроисшествияДмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
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