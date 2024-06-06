https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html

Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово

Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово - РИА Новости, 06.06.2024

Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аварии в Кемерово, где столкнулись два трамвая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:06

2024-06-06T12:06

2024-06-06T12:08

кемерово

дтп с трамваями в кемерово

происшествия

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об аварии в Кемерово, где столкнулись два трамвая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая."Разумеется, в потоке всей информации президенту об этом докладывается. Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240606/tramvai-1950927624.html

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Дарья Буймова

кемерово, дтп с трамваями в кемерово, происшествия, дмитрий песков, россия, владимир путин