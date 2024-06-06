https://ria.ru/20240606/peskov-1950944544.html

Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ

Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ

Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ, которое пройдет в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:05

2024-06-06T12:05

2024-06-06T12:05

пмэф-2024

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950887829_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_caedb6e09e10e1547b8521b579153af0.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ, которое пройдет в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня президент продолжает свой рабочий график в Северной столице, продолжает готовиться к завтрашнему пленарному заседанию питерского форума, но также сегодня достаточно большой день международных контактов на полях форума", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин