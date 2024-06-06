https://ria.ru/20240606/peskov-1950944544.html
Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ
Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ
Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ, которое пройдет в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:05
2024-06-06T12:05
2024-06-06T12:05
пмэф-2024
политика
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ, которое пройдет в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня президент продолжает свой рабочий график в Северной столице, продолжает готовиться к завтрашнему пленарному заседанию питерского форума, но также сегодня достаточно большой день международных контактов на полях форума", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ
Песков: Путин продолжает подготовку к пленарному заседанию ПМЭФ в пятницу