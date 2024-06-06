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Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:02 06.06.2024 (обновлено: 12:14 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1950943397.html
Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ
Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ
Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:02
2024-06-06T12:14
пмэф-2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет, я думаю, часа 2-3, где-то в этом районе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда примерно начнется пленарное заседание на ПМЭФ с участием президента.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ

Песков: пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ начнется в 14-15 часов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет, я думаю, часа 2-3, где-то в этом районе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда примерно начнется пленарное заседание на ПМЭФ с участием президента.
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ПМЭФ-2024ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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