https://ria.ru/20240606/peskov-1950943397.html

Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ

Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Песков рассказал, когда начнется пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:02

2024-06-06T12:02

2024-06-06T12:14

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политика

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это будет, я думаю, часа 2-3, где-то в этом районе", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда примерно начнется пленарное заседание на ПМЭФ с участием президента.

https://ria.ru/20240606/overchuk-1950945834.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин