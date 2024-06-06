https://ria.ru/20240606/perinchek-1950865056.html

Турецкий политик назвал участие в конференции по Украине неприемлемым

Турецкий политик назвал участие в конференции по Украине неприемлемым - РИА Новости, 06.06.2024

Турецкий политик назвал участие в конференции по Украине неприемлемым

Участие Турции на конференции по Украине в Швейцарии будет неправильным, поскольку это вражеское для России мероприятие, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:57

2024-06-06T05:57

2024-06-06T06:48

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догу перинчек

владимир хохлов

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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Участие Турции на конференции по Украине в Швейцарии будет неправильным, поскольку это вражеское для России мероприятие, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. Швейцария проведёт 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. "Конференция по Украине в Швейцарии не ставит целью достичь мира и найти пути урегулирования конфликта. Если бы имелась такая цель, то было бы разумно пригласить сторону конфликта – Россию. Урегулирование (на Украине) без участия России невозможно. Ряд государств Евразии заявили о своем неучастии поняв, что урегулирование (без России) невозможно. Эта конференция против России, желание Запада создать фронт против России. Коллективный Запад хочет собрать всё больше союзников против России", - заявил политик. По его словам, "участие Турции в конференции Швейцарии будет неправильным, так как это вражеская России конференция". "Реализация планов Запада на Украине означает ущемление интересов Турции со стороны США и Запада, ущемление интересов Анкары в Черном море", - подчеркнул политик. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950484871.html

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в мире, россия, украина, швейцария, догу перинчек, владимир хохлов