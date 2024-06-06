https://ria.ru/20240606/partiya-1950993485.html

В СРЗП отметили работу телеведущей Ким в Донбассе

В СРЗП отметили работу телеведущей Ким в Донбассе - РИА Новости, 06.06.2024

В СРЗП отметили работу телеведущей Ким в Донбассе

Во фракции СРЗП приветствуют телеведущую Марину Ким, которой Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата Вадима Белоусова, и отмечают ее... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:54

2024-06-06T13:54

2024-06-06T13:55

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Во фракции СРЗП приветствуют телеведущую Марину Ким, которой Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата Вадима Белоусова, и отмечают ее работу на Донбассе, правдивые фильмы с фронта и гуманитарную помощь, которую она оказывает с начала спецоперации, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции. В среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ Ким, выдвинутой от СРЗП. она получила мандат Белоусова, который был объявлен в международный розыск по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей в феврале 2024 года. "Мы приветствуем Марину Ким в рядах фракции "Справедливая Россия – За Правду" в ГД РФ... Особо хочется отметить работу Марины Ким на Донбассе, ее смелые фильмы и правдивые репортажи с фронта и гуманитарную помощь, которую она с начала СВО оказывает жителям новых территорий и бойцам нашей армии", - сказали в пресс-службе фракции. Во фракции уверены, что тот большой опыт, который есть у Ким как в журналисткой так и общественной работе, будет крайне полезен в рамках ее депутатской деятельности.

https://ria.ru/20231223/srzp-1917649675.html

https://ria.ru/20231130/mandat-1912790829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донбасс, вадим белоусов, элла памфилова, госдума рф