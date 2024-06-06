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Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:07 06.06.2024 (обновлено: 12:27 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/overchuk-1950945834.html
Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией
Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 06.06.2024
Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией
Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:07
2024-06-06T12:27
пмэф-2024
технологии
россия
алексей оверчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В конце мая на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров президент РФ Владимир Путин заявил, что роуминг на территории Союзного государства в скором времени планируется отменить. Как уточнил российский президент, мобильная связь для каждого абонента в двух странах станет целиком обеспечиваться в режиме домашней сети."Важнейшая задача, конечно же, - это продолжение работы над отменой роуминга. Как вы знаете, нам удалось в значительной степени убрать те препятствия, которые были связаны со входящими звонками, но сейчас не только исходящие звонки у нас находятся в зоне внимания, но и передача данных, что, конечно же, в современных условиях даже более важно, чем традиционный телефонный трафик", - сказал Оверчук на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ. "Мы тоже в самое ближайшее время гармонизируем наши платежи, сделаем их удобнее для пользователей", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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технологии, россия, алексей оверчук
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Алексей Оверчук
Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией

Оверчук: для отмены роуминга между РФ и Белоруссией осталось решить ряд вопросов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на ПМЭФ-2024
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В конце мая на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров президент РФ Владимир Путин заявил, что роуминг на территории Союзного государства в скором времени планируется отменить. Как уточнил российский президент, мобильная связь для каждого абонента в двух странах станет целиком обеспечиваться в режиме домашней сети.
"Важнейшая задача, конечно же, - это продолжение работы над отменой роуминга. Как вы знаете, нам удалось в значительной степени убрать те препятствия, которые были связаны со входящими звонками, но сейчас не только исходящие звонки у нас находятся в зоне внимания, но и передача данных, что, конечно же, в современных условиях даже более важно, чем традиционный телефонный трафик", - сказал Оверчук на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ.
"Мы тоже в самое ближайшее время гармонизируем наши платежи, сделаем их удобнее для пользователей", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Китай и Белоруссия остаются ключевыми партнерами России, показал опрос
11:44
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияАлексей Оверчук
 
 
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