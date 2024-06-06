https://ria.ru/20240606/overchuk-1950945834.html

Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией

Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 06.06.2024

Оверчук рассказал, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией

Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:07

2024-06-06T12:07

2024-06-06T12:27

пмэф-2024

технологии

россия

алексей оверчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950954543_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_a9ee269aff9a3a0498678a24ff5cc08b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В конце мая на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров президент РФ Владимир Путин заявил, что роуминг на территории Союзного государства в скором времени планируется отменить. Как уточнил российский президент, мобильная связь для каждого абонента в двух странах станет целиком обеспечиваться в режиме домашней сети."Важнейшая задача, конечно же, - это продолжение работы над отменой роуминга. Как вы знаете, нам удалось в значительной степени убрать те препятствия, которые были связаны со входящими звонками, но сейчас не только исходящие звонки у нас находятся в зоне внимания, но и передача данных, что, конечно же, в современных условиях даже более важно, чем традиционный телефонный трафик", - сказал Оверчук на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ. "Мы тоже в самое ближайшее время гармонизируем наши платежи, сделаем их удобнее для пользователей", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/pmef-1950935595.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, алексей оверчук