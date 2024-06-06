https://ria.ru/20240606/ostanki-1951092464.html

В Новой Москве на дне водоема нашли останки человека

В Новой Москве на дне водоема нашли останки человека - РИА Новости, 06.06.2024

В Новой Москве на дне водоема нашли останки человека

Останки человека обнаружили на дне водоема в Новой Москве, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале ГСУ СК РФ по столице. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:29

2024-06-06T17:29

2024-06-06T17:31

происшествия

новая москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Останки человека обнаружили на дне водоема в Новой Москве, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале ГСУ СК РФ по столице. "Шестого июня 2024 года на дне водоема в Новой Москве обнаружены останки человека. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240604/moskva-1950332877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новая москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)