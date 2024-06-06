https://ria.ru/20240606/oseevskiy-1950896276.html

"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро

"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро - РИА Новости, 06.06.2024

"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро

"Ростелеком" выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру, сообщил РИА Новости глава компании Михаил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:54

2024-06-06T09:54

2024-06-06T12:35

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

михаил осеевский

сергей анохин

владимир путин

ростелеком

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Ростелеком" выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру, сообщил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ-2024. "Мы заберем все то, что там есть, и это будет наше. Мы все это корпорируем внутри себя … Один евро", - рассказал Осеевский, отвечая на вопросы о закрытии и сумме сделки с Nokia. Ранее первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил РИА Новости, что компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании. В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома" и будет завершена в ближайшее время. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231208/nalog-1914670917.html

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экономика, технологии, россия, михаил осеевский, сергей анохин, владимир путин, ростелеком