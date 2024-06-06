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"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:54 06.06.2024 (обновлено: 12:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/oseevskiy-1950896276.html
"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро
"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро - РИА Новости, 06.06.2024
"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро
"Ростелеком" выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру, сообщил РИА Новости глава компании Михаил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:54
2024-06-06T12:35
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
михаил осеевский
сергей анохин
владимир путин
ростелеком
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Ростелеком" выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру, сообщил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ-2024. "Мы заберем все то, что там есть, и это будет наше. Мы все это корпорируем внутри себя … Один евро", - рассказал Осеевский, отвечая на вопросы о закрытии и сумме сделки с Nokia. Ранее первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил РИА Новости, что компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании. В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома" и будет завершена в ближайшее время. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, михаил осеевский, сергей анохин, владимир путин, ростелеком
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Михаил Осеевский, Сергей Анохин, Владимир Путин, Ростелеком
"Ростелеком" выкупил долю Nokia за один евро

Осеевский: "Ростелеком" выкупил долю Nokia в совместном предприятии за 1 евро

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд компании "Ростелеком" на ПМЭФ-2023
Стенд компании Ростелеком на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд компании "Ростелеком" на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Ростелеком" выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру, сообщил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ-2024.
«
"Мы заберем все то, что там есть, и это будет наше. Мы все это корпорируем внутри себя … Один евро", - рассказал Осеевский, отвечая на вопросы о закрытии и сумме сделки с Nokia.
Ранее первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил РИА Новости, что компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании.
В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома" и будет завершена в ближайшее время.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил ОсеевскийСергей АнохинВладимир ПутинРостелеком
 
 
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