https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950890399.html

Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике

Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике - РИА Новости, 06.06.2024

Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике

Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:36

2024-06-06T09:36

2024-06-06T11:18

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экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин."Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", - сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского экономического форума.Он добавил, что также государственный суверенитет невозможен без экономического суверенитета.На сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" он назвал среди задач на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета на трех уровнях: государственном, культурно-ценностном и экономическом."С точки зрения государства, конечно, ключевая и задача в ближайшие шесть лет - это модернизация наших вооруженных сил, с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, с учетом изменения системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача", - отметил Орешкин."Культурно-ценностный уровень – это все, что связано с воспитанием, с развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. И третье - это экономический суверенитет, три ключевых элемента: технологии, кадры, финансы", - добавил он."Поэтому обеспечение суверенитета по каждой этой позиции - три ключевых задачи на предстоящие шесть лет", - подчеркнул Орешкин.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, максим орешкин