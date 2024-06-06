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Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:36 06.06.2024 (обновлено: 11:18 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950890399.html
Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике
Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике - РИА Новости, 06.06.2024
Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике
Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:36
2024-06-06T11:18
пмэф-2024
экономика
россия
максим орешкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин."Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", - сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского экономического форума.Он добавил, что также государственный суверенитет невозможен без экономического суверенитета.На сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" он назвал среди задач на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета на трех уровнях: государственном, культурно-ценностном и экономическом."С точки зрения государства, конечно, ключевая и задача в ближайшие шесть лет - это модернизация наших вооруженных сил, с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, с учетом изменения системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача", - отметил Орешкин."Культурно-ценностный уровень – это все, что связано с воспитанием, с развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. И третье - это экономический суверенитет, три ключевых элемента: технологии, кадры, финансы", - добавил он."Поэтому обеспечение суверенитета по каждой этой позиции - три ключевых задачи на предстоящие шесть лет", - подчеркнул Орешкин.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html
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экономика, россия, максим орешкин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Орешкин
Орешкин рассказал о роли успешной армии в экономике

Орешкин: никакой успешной экономики не бывает без успешной армии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин и Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Максим Орешкин и Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Максим Орешкин и Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, считает замглавы Администрации президента России Максим Орешкин.
"Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет, это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", - сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского экономического форума.
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Он добавил, что также государственный суверенитет невозможен без экономического суверенитета.
На сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" он назвал среди задач на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета на трех уровнях: государственном, культурно-ценностном и экономическом.
"С точки зрения государства, конечно, ключевая и задача в ближайшие шесть лет - это модернизация наших вооруженных сил, с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, с учетом изменения системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача", - отметил Орешкин.
"Культурно-ценностный уровень – это все, что связано с воспитанием, с развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. И третье - это экономический суверенитет, три ключевых элемента: технологии, кадры, финансы", - добавил он.
"Поэтому обеспечение суверенитета по каждой этой позиции - три ключевых задачи на предстоящие шесть лет", - подчеркнул Орешкин.
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