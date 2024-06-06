https://ria.ru/20240606/oon-1951119431.html

СБ ООН назвал своих новых непостоянных члены

СБ ООН назвал своих новых непостоянных члены - РИА Новости, 06.06.2024

СБ ООН назвал своих новых непостоянных члены

Генассамблея ООН избрала Сомали, Пакистан, Панаму, Данию, Грецию непостоянными членами Совета безопасности на 2025-2026 годы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:25

2024-06-06T18:25

2024-06-06T18:25

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ООН, 6 июн – РИА Новости. Генассамблея ООН избрала Сомали, Пакистан, Панаму, Данию, Грецию непостоянными членами Совета безопасности на 2025-2026 годы, передает корреспондент РИА Новости. В Совет безопасности входят 15 государств. При этом каждый год пять непостоянных членов покидают Совет, а пять новых входят в него. Для того, чтобы быть избранной каждой стране требовалось набрать две трети голосов от присутствующих в зале Генассамблеи. Из всех претендентов лишь Сомали была в Совбезе один раз за всю историю – в 1971-1972 годах. Остальные четыре государства были членами Совета безопасности по два и более раз. Работа пятерки в Совбезе начнется 1 января 2025 года и завершится 31 декабря 2026 года. Они заменят в СБ Японию, Эквадор, Швейцарию, Мозамбик и Мальту. Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбез входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются сроком на два года. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта избраны на 2023-й и 2024-й годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана - на 2024-й-2025-й годы.

https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html

https://ria.ru/20240207/sovbez-1926002681.html

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в мире, япония, эквадор, швейцария, генеральная ассамблея оон, оон, совет безопасности оон