https://ria.ru/20240606/oman-1951064006.html
Решетников заявил о готовности России развивать сотрудничество с Оманом
Решетников заявил о готовности России развивать сотрудничество с Оманом - РИА Новости, 06.06.2024
Решетников заявил о готовности России развивать сотрудничество с Оманом
Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Оманом, в частности в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, логистика и промышленная кооперация, РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:24
2024-06-06T16:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Оманом, в частности в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, логистика и промышленная кооперация, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе бизнес-диалога "Россия-Оман" в рамках ПМЭФ. "Мы видим большие перспективы для развития сотрудничества, мы видим, насколько Оман уверенно развивается, насколько растет и экономика, и благосостояние людей, и растут запросы на внешнеторговые контакты, совместные проекты и инвестиции. Более того, мы видим, что Оман - это замечательная точка входа на рынок стран Персидского залива… Россия готова к развитию вместе с надежными партнерами, к которым мы безусловно относим Оман, и к совместным проектам", - сказал Решетников. По его словам, перспективным направлением является взаимная торговля. "В прошлом году взаимный товарооборот стал рекордным за 10 лет, но при этом мы видим, что это далеко не весь потенциал. Россия готова наращивать поставки сельхозпродукции, прежде всего, всего зерна и продукции животноводства, такой опыт уже был", - добавил Решетников. Он добавил, что Россия готова развивать производственное сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, в том числе с локализацией в России, а также размещением производств в Омане. Второе приоритетное направление, по словам Решетникова, развитие кооперации в сфере технологий добычи, переработки нефти и газа, в сфере геологоразведочных работ, в энергетике и энергосберегающих технологиях. "Еще одно перспективное направление - это логистика. У Омана, конечно, уникальное географическое положение. По сути, это центр трансграничных перевозок и обслуживания потоков в направлении "Север-Юг", а это сейчас один из центральных проектов и один из основных логистических путей, которые наша страна развивает. Это ключевой логистический узел и в Персидском заливе, и в Центральной Азии", - заключил министр экономического развития.
https://ria.ru/20240604/oman-1950471468.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, оман, персидский залив, максим решетников
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Россия, Оман, Персидский залив, Максим Решетников
Решетников заявил о готовности России развивать сотрудничество с Оманом
Решетников: РФ заинтересована в сотрудничестве и совместных проектах с Оманом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Оманом, в частности в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, логистика и промышленная кооперация, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе бизнес-диалога "Россия-Оман" в рамках ПМЭФ.
"Мы видим большие перспективы для развития сотрудничества, мы видим, насколько Оман уверенно развивается, насколько растет и экономика, и благосостояние людей, и растут запросы на внешнеторговые контакты, совместные проекты и инвестиции. Более того, мы видим, что Оман - это замечательная точка входа на рынок стран Персидского залива
… Россия готова к развитию вместе с надежными партнерами, к которым мы безусловно относим Оман, и к совместным проектам", - сказал Решетников.
По его словам, перспективным направлением является взаимная торговля. "В прошлом году взаимный товарооборот стал рекордным за 10 лет, но при этом мы видим, что это далеко не весь потенциал. Россия готова наращивать поставки сельхозпродукции, прежде всего, всего зерна и продукции животноводства, такой опыт уже был", - добавил Решетников.
Он добавил, что Россия готова развивать производственное сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, в том числе с локализацией в России, а также размещением производств в Омане.
Второе приоритетное направление, по словам Решетникова, развитие кооперации в сфере технологий добычи, переработки нефти и газа, в сфере геологоразведочных работ, в энергетике и энергосберегающих технологиях.
"Еще одно перспективное направление - это логистика. У Омана, конечно, уникальное географическое положение. По сути, это центр трансграничных перевозок и обслуживания потоков в направлении "Север-Юг", а это сейчас один из центральных проектов и один из основных логистических путей, которые наша страна развивает. Это ключевой логистический узел и в Персидском заливе, и в Центральной Азии", - заключил министр экономического развития.