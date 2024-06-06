https://ria.ru/20240606/oman-1951018666.html
Оман хочет сотрудничать с Россией в сфере добычи полезных ископаемых
Оман хочет сотрудничать с Россией в сфере добычи полезных ископаемых - РИА Новости, 06.06.2024
Оман хочет сотрудничать с Россией в сфере добычи полезных ископаемых
Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма, заявила РИА Новости Саджда аль-Гаити, представительница делегации страны, участвующей в форуме под лозунгом изучения возможностей рынка РФ. "В рамках ПМЭФ-2024 мы пытаемся подчеркнуть то, что мы можем предложить, касательно инвестиций, что мы может предложить во многих других секторах: ...туризм, логистика и добыча полезных ископаемых рассматриваются в качестве приоритетных секторов, а также производство. Мы считаем, что эти сектора очень важны для Омана, и у России есть большой потенциал помочь в их развитии", - отметила она. Представительница оманской делегации также указала на то, что страна крайне заинтересована в инвестициях в продовольственный сектор для достижения безопасности в этой сфере. По словам аль-Гаити, в форуме участвуют 15 компаний страны. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, оман
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оман
Оман хочет сотрудничать с Россией в сфере добычи полезных ископаемых
Оман хочет сотрудничать с Россией в сфере добычи ресурсов, производства, туризма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма, заявила РИА Новости Саджда аль-Гаити, представительница делегации страны, участвующей в форуме под лозунгом изучения возможностей рынка РФ.
"В рамках ПМЭФ-2024 мы пытаемся подчеркнуть то, что мы можем предложить, касательно инвестиций, что мы может предложить во многих других секторах: ...туризм, логистика и добыча полезных ископаемых рассматриваются в качестве приоритетных секторов, а также производство. Мы считаем, что эти сектора очень важны для Омана, и у России есть большой потенциал помочь в их развитии", - отметила она.
Представительница оманской делегации также указала на то, что страна крайне заинтересована в инвестициях в продовольственный сектор для достижения безопасности в этой сфере. По словам аль-Гаити, в форуме участвуют 15 компаний страны.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.