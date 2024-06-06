https://ria.ru/20240606/oligarkhi-1950868656.html

В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов - РИА Новости, 06.06.2024

В Запорожской области начали национализацию активов украинских олигархов

В Запорожской области запустили процедуру национализации активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о вице-премьера правительства -... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:07

2024-06-06T07:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В Запорожской области запустили процедуру национализации активов украинских олигархов, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о вице-премьера правительства - и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов. "Идет процедура национализации. Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию. Нормативно-правовые документы на территории субъекта подписаны и увязаны с законодательством. Мы, соответственно, эту процедуру сейчас запустили. К концу года, мы предполагаем, что казна будет наполнена определенными активами, с которыми мы сможем уже работать", - сказал Гуськов агентству. В частности, по его словам, среди активов нефтехимическая компания "Азмол" и компании "Бердянские жатки" в Бердянске, принадлежащие ранее украинскому олигарху и депутату Александру Пономареву. "Эти предприятия на текущий момент переданы во временное администрирование Корпорации развития региона и на базе этих проектов обсуждаются крупные инвестиционные проекты с Росагролизингом и с нефтяным контуром для создания технопарка химической отрасли", - сказал Гуськов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231021/aktivy-1904298739.html

https://ria.ru/20240326/krym-1935796791.html

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запорожская область, россия, украина, александр пономарев, росагролизинг