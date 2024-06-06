https://ria.ru/20240606/okrug-1951056374.html

В России может появиться новый федеральный округ, заявил Балицкий

В России может появиться новый федеральный округ, заявил Балицкий - РИА Новости, 06.06.2024

В России может появиться новый федеральный округ, заявил Балицкий

В ближайшее время в России создадут новый федеральный округ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:10

2024-06-06T16:10

2024-06-06T18:41

республика крым

пмэф-2024

россия

евгений балицкий

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херсонская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. В ближайшее время в России создадут новый федеральный округ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", — сказал он.По словам главы региона, этот вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне.Балицкий также предположил, что новый округ может получить название "Новороссия".В свою очередь, как сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов, окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет.По словам одного из собеседников агентства, "рано или поздно округ будет", но когда это произойдет — "через год, через два или три" — пока неизвестно.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240524/svo-1948146084.html

https://ria.ru/20240419/trutnev-1940955414.html

республика крым

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Балицкий о создании нового федерального округа Балицкий о создании нового федерального округа 2024-06-06T16:10 true PT1M09S

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Кирилл Волков

республика крым, россия, евгений балицкий, политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область