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В ПМР заявили о нарушении воздушного пространства легкомоторным самолетом - РИА Новости, 06.06.2024
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15:03 06.06.2024 (обновлено: 15:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/okk-1951021906.html
В ПМР заявили о нарушении воздушного пространства легкомоторным самолетом
В ПМР заявили о нарушении воздушного пространства легкомоторным самолетом - РИА Новости, 06.06.2024
В ПМР заявили о нарушении воздушного пространства легкомоторным самолетом
Легкомоторный самолет без уведомления вторгся в воздушное пространство Приднестровья над зоной безопасности, заявил в четверг сопредседатель Объединенной... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:03
2024-06-06T15:04
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
россия
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет без уведомления вторгся в воздушное пространство Приднестровья над зоной безопасности, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков. "Информация о полете легкомоторного самолета в зоне безопасности есть у объединённого военного командования. В частности, старшие воинские начальники пока не коллегиально, по отдельности, информируют непосредственно сопредседателей ОКК. Есть очень чёткие правила, которые оговорены в рамках 35 протокола ОКК, где все стороны должны незамедлительно извещать о пролётах летательных аппаратов, об их направлении, цели и так далее", - сказал Беляков журналистам. Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что сейчас специалисты устанавливают все системные вопросы, связанные с этим полетом самолёта. "Естественно, собираемся поднять этот вопрос в рамках ОКК для выяснения обстоятельств. Поскольку здесь мы видим, что в той или иной части сам протокол, который был принят ОКК, где-то не срабатывает", - отметил Беляков. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240528/pridnestrove-1948949166.html
молдавия
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, россия, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ
В ПМР заявили о нарушении воздушного пространства легкомоторным самолетом

ОКК: легкомоторный самолет без уведомления вторгся в воздушное пространство ПМР

© Fotolia / nyiragongoПамятник Ленину в Тирасполе, Приднестровье
Памятник Ленину в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Fotolia / nyiragongo
Памятник Ленину в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Легкомоторный самолет без уведомления вторгся в воздушное пространство Приднестровья над зоной безопасности, заявил в четверг сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков.
«
"Информация о полете легкомоторного самолета в зоне безопасности есть у объединённого военного командования. В частности, старшие воинские начальники пока не коллегиально, по отдельности, информируют непосредственно сопредседателей ОКК. Есть очень чёткие правила, которые оговорены в рамках 35 протокола ОКК, где все стороны должны незамедлительно извещать о пролётах летательных аппаратов, об их направлении, цели и так далее", - сказал Беляков журналистам.
Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что сейчас специалисты устанавливают все системные вопросы, связанные с этим полетом самолёта. "Естественно, собираемся поднять этот вопрос в рамках ОКК для выяснения обстоятельств. Поскольку здесь мы видим, что в той или иной части сам протокол, который был принят ОКК, где-то не срабатывает", - отметил Беляков.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаРоссияОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕ
 
 
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