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США вводят визовые ограничения против граждан Грузии - РИА Новости, 06.06.2024
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20:54 06.06.2024 (обновлено: 22:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ogranicheniya-1951161233.html
США вводят визовые ограничения против граждан Грузии
США вводят визовые ограничения против граждан Грузии - РИА Новости, 06.06.2024
США вводят визовые ограничения против граждан Грузии
США ограничат въезд для десятков грузинских граждан, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:54
2024-06-06T22:04
сша
грузия
государственный департамент сша
в мире
санкции
саломе зурабишвили
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США ограничат въезд для десятков грузинских граждан, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.&quot;Это первая партия визовых ограничений относится к членам партии &quot;Грузинская мечта&quot; в парламенте, правоохранителям и частным лицам&quot;, — сообщил он.Миллер уточнил, что речь идет о 20-30 людях, которых Вашингтон не уведомит о принятом решении, однако им запретят въезд на территорию Соединенных Штатов. При этом он отметил, что США не диктуют Грузии, какие ей принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц страны. По словам Миллера, Тбилиси в этой ситуации пытается "сломить людей и демократические устремления".&quot;Грузия может принимать решения, как двигаться дальше. Мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США&quot;, — подчеркнул официальный представитель Госдепа.Он добавил, что Вашингтон также продолжит переоценку финансовой помощи Грузии.Закон об иноагентах в ГрузииСпикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили. За несколько дней до этого депутаты преодолели вето главы государства и приняли закон в первоначальной редакции.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание сохранилось в первоначальной версии.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям.В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.В ЕС, в свою очередь, пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950388463.html
https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html
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сша, грузия, государственный департамент сша, в мире, санкции, саломе зурабишвили
США, Грузия, Государственный департамент США, В мире, Санкции, Саломе Зурабишвили
США вводят визовые ограничения против граждан Грузии

Госдеп: США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице в Тбилиси во время акции протеста
Сотрудники полиции на улице в Тбилиси во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Сотрудники полиции на улице в Тбилиси во время акции протеста. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США ограничат въезд для десятков грузинских граждан, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«

"Это первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам", — сообщил он.

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Миллер уточнил, что речь идет о 20-30 людях, которых Вашингтон не уведомит о принятом решении, однако им запретят въезд на территорию Соединенных Штатов.
При этом он отметил, что США не диктуют Грузии, какие ей принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц страны. По словам Миллера, Тбилиси в этой ситуации пытается "сломить людей и демократические устремления".
«

"Грузия может принимать решения, как двигаться дальше. Мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США", — подчеркнул официальный представитель Госдепа.

Он добавил, что Вашингтон также продолжит переоценку финансовой помощи Грузии.
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Закон об иноагентах в Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили. За несколько дней до этого депутаты преодолели вето главы государства и приняли закон в первоначальной редакции.
Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание сохранилось в первоначальной версии.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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3 июня, 11:50
Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям.
В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
В ЕС, в свою очередь, пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.
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СШАГрузияГосударственный департамент СШАВ миреСанкцииСаломе Зурабишвили
 
 
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