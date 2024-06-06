https://ria.ru/20240606/ogranicheniya-1951161233.html

США вводят визовые ограничения против граждан Грузии

США вводят визовые ограничения против граждан Грузии - РИА Новости, 06.06.2024

США вводят визовые ограничения против граждан Грузии

США ограничат въезд для десятков грузинских граждан, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:54

2024-06-06T20:54

2024-06-06T22:04

сша

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государственный департамент сша

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санкции

саломе зурабишвили

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США ограничат въезд для десятков грузинских граждан, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер."Это первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам", — сообщил он.Миллер уточнил, что речь идет о 20-30 людях, которых Вашингтон не уведомит о принятом решении, однако им запретят въезд на территорию Соединенных Штатов. При этом он отметил, что США не диктуют Грузии, какие ей принимать законы, но имеют право вводить санкции против официальных лиц страны. По словам Миллера, Тбилиси в этой ситуации пытается "сломить людей и демократические устремления"."Грузия может принимать решения, как двигаться дальше. Мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США", — подчеркнул официальный представитель Госдепа.Он добавил, что Вашингтон также продолжит переоценку финансовой помощи Грузии.Закон об иноагентах в ГрузииСпикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили. За несколько дней до этого депутаты преодолели вето главы государства и приняли закон в первоначальной редакции.Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание сохранилось в первоначальной версии.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям.В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.В ЕС, в свою очередь, пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.

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https://ria.ru/20240603/gruziya-1950126700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, грузия, государственный департамент сша, в мире, санкции, саломе зурабишвили