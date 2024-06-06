США вводят визовые ограничения против граждан Грузии
Госдеп: США вводят визовые ограничения против десятков граждан Грузии
© Sputnik
Сотрудники полиции на улице в Тбилиси во время акции протеста. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США ограничат въезд для десятков грузинских граждан, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«
"Это первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам", — сообщил он.
Миллер уточнил, что речь идет о 20-30 людях, которых Вашингтон не уведомит о принятом решении, однако им запретят въезд на территорию Соединенных Штатов.
«
"Грузия может принимать решения, как двигаться дальше. Мы принимаем свои решения. Мы не станем продолжать позволять людям приезжать в США", — подчеркнул официальный представитель Госдепа.
Он добавил, что Вашингтон также продолжит переоценку финансовой помощи Грузии.
Закон об иноагентах в Грузии
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 3 июня подписал скандальный закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили. За несколько дней до этого депутаты преодолели вето главы государства и приняли закон в первоначальной редакции.
Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание сохранилось в первоначальной версии.
Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси. В частности, в конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о многоаспектном пересмотре сотрудничества с Грузией. Также Вашингтон анонсировал новую политику по визовым ограничениям.
В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
В ЕС, в свою очередь, пообещали заморозить заявку республики на членство в союзе.