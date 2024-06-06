https://ria.ru/20240606/odk-1950911524.html
ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса
ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса - РИА Новости, 06.06.2024
ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:41
2024-06-06T10:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов. "Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении. Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок. "Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех
ПМЭФ-2024, Космос - РИА Наука, Россия, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех
ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса
ОДК создаст первые отечественные двигатели для ракет сверхлегкого класса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.
"Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок.
"Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха.
27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.