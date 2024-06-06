https://ria.ru/20240606/odk-1950911524.html

ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса

ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса - РИА Новости, 06.06.2024

ОДК создаст двигатели для ракет сверхлегкого класса

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:41

2024-06-06T10:41

2024-06-06T10:41

пмэф-2024

космос - риа наука

россия

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038294_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_fe755a1de298de16821c5adc664954df.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов. "Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении. Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок. "Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html

https://ria.ru/20240403/rosatom-1937588585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех